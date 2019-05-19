Emre Belözoğlu oyuna devam edemedi

Başakşehir’in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi

19 Mayıs 2019, Pazar 19:46 Son Güncelleme:
A A
Emre Belözoğlu oyuna devam edemedi

Galatasaray- Medipol Başakşehir mücadelesinde Emre Belözoğlu şoku yaşandı. Tecrübeli oyuncu, müsabakanın 27. dakikasında Galatasaraylı Donk ile girdiği ikili mücadele sonucu sakatlanarak yerini Mossoro’ya bıraktı. 

Deneyimli oyuncu, geçtiğimiz hafta oynadıkları MKE Ankaragücü maçında da sakatlığı nedeniyle oyuna devam edememişti. 

İHA


Bu haberi de okudularGalatasaray Başakşehir maçında heyecan dorukta

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...