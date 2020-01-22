Emre Belözoğlu saha dışında oldukça esprili: Hanımdan dayak yedim

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynadığı maçta gözü moraran Emre Belözoğlu, eşi Tuğba Gürevin ile Akmerkez'deydi.

Tecrübeli futbolcu, yanına gelen basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve "Hanımdan dayak yedim. Gözü mor dolanıyorum" diyerek espri yaptı.

Saha içinde devamlı sinirli halleriyle dikkat çeken Emre Belözoğlu'nun bu yaklaşımı "saha dışında hiç böyle değil" şeklinde yapılan yorumları akıllara getirdi.

Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fenerbahçe kaptanının Damien Comolli'den boşalan Sportif Direktörlük koltuğuna oturması bekleniyor.