Magazin Emre Belözoğlu yazlığının bahçesine saha yaptırıyor

Emre Belözoğlu yazlığının bahçesine saha yaptırıyor

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Emre Belözoğlu yazlığının bahçesine saha yaptırıyor

Emre Belözoğlu, Bodrum’da aldığı yeni yazlık evinin bahçesine küçük bir futbol sahası yaptırıyor. Yıldız sporcu mini sahada futbol değil, ayak tenisi oynayacak.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 10:13 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’de vekaleten üstlendiği teknik direktörlük görevini bıraktıktan sonra tatile giden Emre Belözoğlu, Yalıkavak’taki Seba Taş Evler’den yeni bir yazlık aldı.

Yaz tatilinin çoğunu burada eşi Tuğba Belözoğlu ve üç çocuğuyla geçirecek olan futbol yıldızı, spordan da uzak durmak istemediği için bahçesine küçük bir saha yaptırıyor.

Ancak sahayı futbol oynamak için değil, ayak tenisi için istiyor!

Ayak tenisi, futbola benziyor, adı “futnet” olarak geçiyor. Son yıllarda oldukça popüler olan ayak tenisi, futbolcuların severek oynadığı bir oyun. Hatta futbol yıldızları bir araya gelerek turnuva bile düzenliyor.

Emre Belözoğlu da yaz tatilinde hem formunu koruyacak hem de dostlarıyla keyifli vakit geçirecek. MEHMET ÜSTÜNDAĞ/ HÜRRİYET

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