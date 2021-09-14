Emre Belözoğlu yorumcu mu oluyor? O maçta ekranlarda olacak

Emre Belözoğlu futbola ekranlarda dönüyor. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir yerde çalışmayan Belözoğlu'nun kafasında başka planlar olduğu, eğitimler aldığı ve yurt dışında tecrübe edinmek istediği söyleniyordu. Sahaya inmesi beklenen eski futbolcu, tıpkı Volkan Demirel gibi ekranlara yöneldi.

Emre, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Bayern Münih maçını yorumlayacak. Maç Exxen'den yayınlanacak. Exxen ise Belözoğlu ile yakınlığıyla bilinen Acun Ilıcalı'ya ait.

E Grubu'ndaki Barcelona–Bayern Münih maçı saat 22.00'de başlayacak. Maçı Melih Gümüşbıçak anlatacak.