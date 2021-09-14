Emre Belözoğlu yorumcu mu oluyor? O maçta ekranlarda olacak
Emre Belözoğlu futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de sportif direktörlük ve geçici teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştu. Fenerbahçe'den ayrılıktan sonra hakkında yurt içi ve yurt dışı birçok iddia olan Emre, boşta kalmayı tercih etmişti. Eğitimlerine devam ettiği söylenen Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Bayern Münih maçını yorumlayacak.
14 Eylül 2021, Salı 11:13 Son Güncelleme:
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Emre Belözoğlu futbola ekranlarda dönüyor. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir yerde çalışmayan Belözoğlu'nun kafasında başka planlar olduğu, eğitimler aldığı ve yurt dışında tecrübe edinmek istediği söyleniyordu. Sahaya inmesi beklenen eski futbolcu, tıpkı Volkan Demirel gibi ekranlara yöneldi.
Emre, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Bayern Münih maçını yorumlayacak. Maç Exxen'den yayınlanacak. Exxen ise Belözoğlu ile yakınlığıyla bilinen Acun Ilıcalı'ya ait.
E Grubu'ndaki Barcelona–Bayern Münih maçı saat 22.00'de başlayacak. Maçı Melih Gümüşbıçak anlatacak.
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