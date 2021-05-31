Emre Belözoğlu'nun acı günü! Dayısı Metin Bahçekapılı vefat etti
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun dayısı Metin Bahçekapılı vefat etti. Başkan Ali Koç, acılı gününde Belözoğlu'nu yalnız bırakmadı.
31 Mayıs 2021, Pazartesi 01:17 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun dayısı Metin Bahçekapılı hayatını kaybetti. Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu'nu cenaze töreninde yalnız bırakmazken Belözoğlu ve ailesine taziye dileklerinde bulundu.
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na başsağlığı mesajı
Fenerbahçe Kulübü, dayısı Metin Bahçekapılı vefat eden Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Futbol A Takım Direktörümüz Emre Belözoğlu'na başsağlığı dileriz." denildi.
Merhumun Zeytinburnu Yenidoğan Camisi'ndeki cenaze törenine Emre Belözoğlu'nun yanı sıra kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki'nin katıldığı kaydedildi.