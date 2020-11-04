Fenerbahçe'de futbolu bırakmasının ardından sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu transferlerde başrolde oynadı. Tecrübeli isim, sportif direktör olduktan sonra ise yardımcısı olarak eski takım arkadaşı olan Selçuk Şahin ile birlikte görev yapacak.

Sportif direktör Emre Belözoğlu, genç oyunculara düşkünlüğünü bu hamlesinde de gösterecek gibi duruyor.

Ülke futbolunun en kariyerli isimlerinden biri olan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli formayla son maçında oyundan çıkarken kaptanlık bandını yine genç isim olan Ömer Faruk Beyaz'a vermişti. Sarı-lacivertliler bu sezon başında genç oyuncular İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u kadrosuna katmıştı.