Futbol Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Futbol

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Fenerbahçe'de sportif direktör olan Emre Belözoğlu yardımcısı olarak eski takım arkadaşını seçti.

04 Kasım 2020, Çarşamba 12:20 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de futbolu bırakmasının ardından sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu transferlerde başrolde oynadı. Tecrübeli isim, sportif direktör olduktan sonra ise yardımcısı olarak eski takım arkadaşı olan Selçuk Şahin ile birlikte görev yapacak.

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Sportif direktör Emre Belözoğlu, genç oyunculara düşkünlüğünü bu hamlesinde de gösterecek gibi duruyor.

Ülke futbolunun en kariyerli isimlerinden biri olan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli formayla son maçında oyundan çıkarken kaptanlık bandını yine genç isim olan Ömer Faruk Beyaz'a vermişti. Sarı-lacivertliler bu sezon başında genç oyuncular İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u kadrosuna katmıştı.

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