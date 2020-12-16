Futbol Emre Çolak Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı

Emre Çolak Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı

Futbol

Emre Çolak Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı

Galatasaray alt yapısından yetişen ve uzun yıllar sarı kırmızılı Emre Çolak, bir süredir yurt dışında forma giyiyordu. İspanya ve Katar'da oynayan Emre, Türkiye'ye Karagümrük formasıyla dönüyor.

16 Aralık 2020, Çarşamba 15:39 Son Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Emre Çolak'ı kadrosuna kattı. Galatasaray alt yapısında yetişen yıldız futbolcu son olarak Deportivo forması giymişti.

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Sezon başında Deportivo'dan ayrılan ve serbest kalan Emre Çolak, herhangi bir takımla anlaşmamıştı.

Emre Çolak, Süper Lig'in yeni takımı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Karagümrük Emre Çolak'ı transfer ettiğini resmi sitesinden duyurdu.



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