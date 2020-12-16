Emre Çolak Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Emre Çolak'ı kadrosuna kattı. Galatasaray alt yapısında yetişen yıldız futbolcu son olarak Deportivo forması giymişti.

Sezon başında Deportivo'dan ayrılan ve serbest kalan Emre Çolak, herhangi bir takımla anlaşmamıştı.

Emre Çolak, Süper Lig'in yeni takımı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Karagümrük Emre Çolak'ı transfer ettiğini resmi sitesinden duyurdu.







