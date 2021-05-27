Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te forma giyen ancak Galatasaray maçına haftalar kala yaptığı paylaşım nedeniyle kadro dışı kalan Emre Çolak sezon sonunda sözleşmesi bitti ve takımdan ayrılmıştı.

Ajansspor'un haberine göre tecrübeli orta saha oyuncusunun yeni adresi belli oldu. Emre Çolak geçtiğimiz sezona damga vuran Hatayspor'a anlaştı.

Yıldız oyuncunun ilerleyen günlerde resmi imza atması bekleniyor.