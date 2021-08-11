Futbol Emre Demir için Barcelona iddiası: Başkan konuştu

Emre Demir için Barcelona iddiası: Başkan konuştu

Futbol

Emre Demir için Barcelona iddiası: Başkan konuştu

Kayserispor'un 17 yaşındaki oyuncusu Emre Demir için Barcelona'nın devrede olduğu iddiaları var. Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı'nın "Gençlerimiz ilgili Avrupa kulüpleriyle görüşmelerimiz sürüyor" açıklamasının da bu konuyla ilgili olduğu düşünülüyor.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 08:00 Son Güncelleme:
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Kayserispor'da 15 yaşından beri ismi zikredilen oyuncusu Emre Demir, Barcelona yolunda. Başkan Berna Gözbaşı önceki gün, "Genç yıldızlarımızın transferi ile ilgili yoğun haberler geliyor. Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor, bu ilgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok. Tek doğru kaynak kulübümüzden yapılacak açıklamadır. Beklemede kalalım" açıklamasını yapmıştı.

TRTSpor'daki haberde ise Emre Demir ile Barcelona'nın ilgilendiği ve kulüplerin anlaştığı yazıldı.

Emre, 15 yaşında Gençlerbirliği karşısında attığı golle Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu unvanını elde etmişti. Geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla 16 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu 2 gol atıp 1 asist yaptı.

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