Emre Eczacıbaşı evleniyor!

Bülent Eczacıbaşı ile Oya Eczacıbaşı'nın kızı Esra, Temmuz 2018'de Murat Coşkun ile Bodrum Cennet Koyu'nda nikah masasına oturmuştu.

Şimdi sırada Harvard Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi alan, Columbia Üniversitesi'nde işletme üzerine yüksek lisans yapan oğulları Emre Eczacıbaşı var.

Oya Eczacıbaşı-Murat Coşkun-Esra Eczacıbaşı-Bülent Eczacıbaşı

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Genel Müdürü olan 35 yaşındaki Emre Eczacıbaşı, Dilara Öztemir ile aşk yaşamaya başladı.

İddiaya göre; evlilik teklifi etti ve ''Evet'' yanıtını aldı. Peki Dilara Öztemir kim?

Aysun Kibar'ın yıllar önce boşandığı Murat Öztemir'den olan kızı.

Dilara Öztemir-Emre Eczacıbaşı

Halil KALMUK/POSTA