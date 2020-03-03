Magazin Emre Ercil, Aslan Film'e açtığı davayı kazandı

Emre Ercil, Aslan Film'e açtığı davayı kazandı

Magazin

Emre Ercil, Aslan Film'e açtığı davayı kazandı

“Muhteşem Yüzyıl Kösem”deki ‘Reyhan Ağa’ karakteriyle tanınan Emre Ercil, “İçimdeki Fırtına” isimli dizisindeki oyunculuk ücretini alamadığı iddiasıyla Aslan Film şirketine açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Aslan Film’in Emre Ercil’e 20 bin 500 lira oyunculuk ücreti ödemesine karar verdi.

03 Mart 2020, Salı 11:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Emre Ercil, “İçimdeki Fırtına” isimli dizisindeki oyunculuk ücretini alamadığı iddiasıyla Aslan Film şirketine dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında söz alan Emre Ercil’in avukatı, “Davalı firma ile ‘İçimdeki Fırtına’ adlı dizi film için sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme gereği Emre Ercil’e ödenmesi gereken paralar ödenmemiştir. Haksız olarak icra takibine itiraz edilmiştir. İtirazın iptali ile yüzde 20 oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesini istiyoruz” dedi.

20 bin 500 lira ödenmesine karar verildi

Davalı Aslan Film şirketinin avukatı da davanın reddini istedi. Davayı kabul eden mahkeme, davalı Aslan Film şirketinin 20 bin 500 lira oyunculuk ücretini Emre Ercil’e ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca davalı yapım şirketinin yüzde 20 oranında icra-inkar tazminatının Ercil’e ödenmesine hükmetti. (Hürriyet/Özge Eğrikar)

İlgili Haberler
5 dakikada magazin turu (3 Mart 2020)3 Mart 2020 Salı günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)


 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
3 Mart 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
İrem Haliloğlu
Sakin kalmak lazım!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Teoman: Ben size küsüm