Emre Ercil, “İçimdeki Fırtına” isimli dizisindeki oyunculuk ücretini alamadığı iddiasıyla Aslan Film şirketine dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında söz alan Emre Ercil’in avukatı, “Davalı firma ile ‘İçimdeki Fırtına’ adlı dizi film için sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme gereği Emre Ercil’e ödenmesi gereken paralar ödenmemiştir. Haksız olarak icra takibine itiraz edilmiştir. İtirazın iptali ile yüzde 20 oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesini istiyoruz” dedi.

20 bin 500 lira ödenmesine karar verildi

Davalı Aslan Film şirketinin avukatı da davanın reddini istedi. Davayı kabul eden mahkeme, davalı Aslan Film şirketinin 20 bin 500 lira oyunculuk ücretini Emre Ercil’e ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca davalı yapım şirketinin yüzde 20 oranında icra-inkar tazminatının Ercil’e ödenmesine hükmetti. (Hürriyet/Özge Eğrikar)



