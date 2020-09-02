Futbol Emre Gönlüşen'in adı memleketi Adana'daki spor tesisine verildi

Emre Gönlüşen'in adı memleketi Adana'daki spor tesisine verildi

Futbol

Emre Gönlüşen'in adı memleketi Adana'daki spor tesisine verildi

41 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'in adı ölümsüzleşti. Adana'da Seyhan Belediyesi, Demetevler Spor Tesisi'nin adını 'Emre Gönlüşen Spor Kompleksi' olarak değiştirdi.

02 Eylül 2020, Çarşamba 12:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Seyhan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz, Adana’mızı başarıyla temsil eden genç ve başarılı spor sunucusu kardeşimizin ismi Demetevler Spor Tesisimize verilerek spor tesisimizin ismi Emre Gönlüşen Spor Kompleksi olarak değiştirilmiştir" denildi.

41 yaşındaki Emre Gönlüşen uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Daha önce kanseri yenen Gönlüşen, hastalığa bir kez daha yakalanmıştı.


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mert Yılmaz Beşiktaş ile anlaşmak üzere