Emre ismi ülkemizde en çok kullanılan isimler arasında yer almaktadır. Rengi mavi olan ve en çok erkeklerde kullanılan Emre isminin anlamı son günlerde çok fazla merak edilmeye başladı. Emre ismini tek başına çocuklarına vermek istemeyen anne ve babalar bu ismin yanına yakışacak isimleri de merak ediyorlar. İşte Emre isminin anlamı ve Emre isminin yanına yakışan isimler…

Emre isminin yanına yakışan isimler nelerdir?

Emre isminin 4 farklı anlamı bulunmaktadır. Aşık, tutkun, halk şairi, kardeş ve arkadaş anlamlarına gelmektedir.

Kökeni Arapçadır

Emre isminin özellikleri

Aşkı yaşayan nadir insanlardır. Aşk için yaşar ve aşk için ölürler adeta. Özgürlüklerine oldukça düşkündürler ve özgürlükleri için belirledikleri çizginin aşılmasını şiddetle reddederler. Hayatı ve yaşamayı çok severler. Dışarıda yalnız zaman geçirmektense arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ederler. Toplu eğlencelere bayılırlar. Olaylara çok değişik pencerelerden bakarlar ve olayların değişik yönlerini görebilme ve değerlendirebilme yetenekleri vardır. Objektiflikten ayrılmazlar.

Emre isminin harf analizi

E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası çok karışıktır. Ani Çıkışları vardır. Üzüntülerini ve sevinçlerini de bir arada yaşayabilirler. Rahatsızlık duydukları konular çok nadirdir. İnsancıldırlar.

M: Zeki ve zeki olduğu kadar başarılıdır. Özellikle ticaret faaliyetlerini sever ve başarılı olur.

R: Sert bir yapıya sahiptir. Karar verirken oldukça güçlük çeker ve zorlanır. Tereddüt Hayatının artık bir parçası olmuştur.

E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası çok karışıktır. Ani Çıkışları vardır. Üzüntülerini ve sevinçlerini de bir arada yaşayabilirler. Rahatsızlık duydukları konular çok nadirdir. İnsancıldırlar.

Emre isminin yanına yakışan isimler nelerdir?

Emre isminin yanına en çok yakışan isimler, Yağız, Yunus, Yiğit ve Ali’dir.







