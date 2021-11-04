Dört konserinde 80 bini aşkın izleyiciye ulaşan Emre Kaya, "Değil dört günde dört konser, 40 günde 40 konser versem de 'of' demem. Bunlar tatlı yorgunluklar. İnsanların gözlerindeki o mutluluğu görmem, onlarla beraber şarkılar söylüyor olmam beni mutlu ediyor" dedi.

'İNANDIĞIM BİR PARÇAYDI'

Son şarkı 'Tebessüm' ile müzik listelerinde olan Kaya, "İnandığım bir parçaydı. Konserlerimde sevenlerimin hep bir ağızdan bu şarkıyı söylüyor olması beni çok mutlu ediyor. Radyolarda en çok çalınan şarkıların başında geliyor. Daha ne diyebilirim ki" şeklinde konuştu.