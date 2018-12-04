Emre Kaya bir gecede 500 bin TL kazanacak

İlk olarak Köln Elit Event Salon 1’de sahneye çıkacak olan Emre Kaya, ardından yine Köln’de bulunan Elit Event Salon 2’de konser verecek. Bu konserden sonra 100 km uzaklıktaki Gelsenkirshen’e gidecek olan Kaya, Vision EventHalle’de bekleyen hayranlarıyla yeni yıl coşkusuna devam edecek.

Gelsenkirshen’den çıkıp 450 km uzaklıktaki Willstätt şehrindeki Desdina Palace’a yetişmek için özel uçak kiralanan şarkıcı, yılbaşı konserlerini orada noktalayacak.

Her mekanda 60 dakika sahnede kalacak olan Kaya, bu konserlerden toplam 80 bin Euro (yaklaşık 500 bin TL) kazanacak.