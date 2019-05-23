Önceki günlerde Aleyna Tilki Instagram'ın hikaye bölümünden Edis'le arabada çektiği bir videoyu paylaştı. Videoda Aleyna 'Araba kaza yaparsa Türk popu biter' diyor.

Genç şarkıcının bu videosu sosyal medyada olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları Aleyna'ya tepki gösterdi.

Aleyna sosyal medyada aldığı tepkinin ardından bir tepki de Emre Kaya'dan aldı.

'BİRAZ YAVAŞ UÇSUNLAR'

Muhabirler Emre Kaya ile karşılaşınca sordu, 'Aleyna Tilki, 'Araba kaza yaparsa Türk popu biter' dedi, bu iddialı lafa ne diyorsunuz?'. Emre Kaya ise şöyle cevap verdi:

"Bir sene önce 'Dünya starı olacağım' diyordu o değil mi? Anladım, ne diyeyim... Biraz yavaş uçsunlar bence. "