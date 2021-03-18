Magazin Emre Kınay corona virüse yakalandı! İşte sağlık durumu

Emre Kınay corona virüse yakalandı! İşte sağlık durumu

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Emre Kınay corona virüse yakalandı! İşte sağlık durumu

Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, corona virüse yakalandığını duyurdu. Kınay, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

18 Mart 2021, Perşembe 09:36 Son Güncelleme:
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Emre Kınay, corona virüse yakalandığını duyurarak, hem hastalık sürecini hem de sağlık durumu hakkında sosyal medyadan bilgi verdi.

Evde tedavisine devam eden Emre Kınay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dayanılmaz beden sancıları ağrıları çok çekmedim. Kas ağrılarım oldu. Kronik sinüzitim vardı. İlk 3 gün beni oradan zorladı. Şu anda gayet iyi durumdayım. Yarın 10. günüm ve karantinam doluyor. Yeniden test yaptıracağım ardından ise doğru sete gideceğim. 27 Mart'ta da Dijital Tiyatronun açılışı var. Merak eden herkese çok teşekkür ederim, iyim panik edilecek bir şey yok.



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