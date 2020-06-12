Emre Kınay o görüntülerle ilgili ilk kez konuştu

Önceki gün Cihangir'de bir mekanda arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen Emre Kınay, çıkışta muhabirlerle tartıştı. Emre Kınay’ın bulunduğu masada bir kadın arkadaşının yere düşmesini görüntüleyen Beyaz TV muhabiri Mustafa Akdağ'a, "Neden çekiyorsun? Gelip yardım etsene, ayıptır, bana yapmayın. Düşen çekilir mi?" diyen oyuncu, "Biz içeri gelemiyoruz" cevabını aldı.

Emre Kınay, muhabirin, "Yasak var, siz içerdesiniz. Saat 12'yi geçti. Böyle bir durumda siz belediye başkanı olsaydınız izin verir miydiniz?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

Ne alakası var? Hesabı kapattım. Tuvalete gittim, geldim. Şimdi eve gidiyorum. Sana mı soracağım hangi saatte eve gideceğimi? Hangi sıfatla, sen kimsin? Sen basınsan polis çağır, şikayetçiyim. Sana mı soracağım?

Muhabirin, "Ben Beyaz TV'nin muhabiriyim" diye kendisini tanıtmasının ardından Kınay, "Senin çalıştığın yeri biliyorum. Patronunu biliyorum, sorduğun sorunun yerini biliyorum. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım ama bu maaşa yapılacak iş değil bu. Gel benimle çalış, bana kimse saat kaçta dışarıda olacağıma karışmıyor. Annem, babam karışmıyor, sen kimsin geri zekalı!" dedi.

Birbirlerinden şikayetçi oldular

Gazetecinin "Cumhurbaşkanımız söylüyor, saat 12'den sonra mekanların açık kalması yasak" sözleri üzerine oyuncu, "12:30'da sokakta olamassın mı?' diyor. Ben taksi durağındayım, taciz ediliyorum. Senin ne haddine, benim sokakta olmama karışıyorsun?" dedikten sonra çevredeki vatandaşlar Kınay'ı sakinleştirdi. Olayın ardından her iki taraf da emniyete giderek, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Emre Kınay, olayla ilgili ilk kez Neler Oluyor Hayatta’ya konuştu. Kınay, Hakan Ural’a özel olarak yolladığı ses kaydıyla o gece yaşananları anlattı.

İşte o görüntüler: