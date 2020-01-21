Sömestr tatilini beraber geçiren Emre Kınay ve kızı Duru, mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Bir süre alışveriş yaptıktan sonra bir restoranda oturan Emre Kınay ve kızı, baş başa yemek yiyip, uzun süre sohbet etti. Duru'nun, babası Emre Kınay'ın boyuna gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

"Kızınız değil ikiziniz gibi"

Emre Kınay'ın eski eşi Emine Ün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru annesine benzerliğiyle dikkat çekmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Kızınız değil ikiziniz gibi' yorumlarda bulunmuştu.





Bu haberi de okudular Emre Kınay: Genç kuşaktan umutsuzum