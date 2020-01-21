Emre Kınay'ın boyu kadar kızı var

Emre Kınay, önceki gün kızı Duru ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

21 Ocak 2020, Salı 18:53 Son Güncelleme:
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Emre Kınay'ın boyu kadar kızı var

Sömestr tatilini beraber geçiren Emre Kınay ve kızı Duru, mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Bir süre alışveriş yaptıktan sonra bir restoranda oturan Emre Kınay ve kızı, baş başa yemek yiyip, uzun süre sohbet etti. Duru'nun, babası Emre Kınay'ın boyuna gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

"Kızınız değil ikiziniz gibi"

Emre Kınay'ın eski eşi Emine Ün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru annesine benzerliğiyle dikkat çekmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Kızınız değil ikiziniz gibi' yorumlarda bulunmuştu.


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