Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından konuşan isim yine Emre Kocadağ oldu. Kocadağ, iki hafta önce yapılan toplantının ardından "devam" kararını ve bu kararın sebeplerini açıklayan kişi olmuştu.

"Çok zor bir zamanda gelmişti"

Ahmet Nur Çebi başkanlığında yönetim kurulumuz gerçekten zor bir dönemde Beşiktaş’ın tekrardan başına geldi. Başkanımız yönetime talip oldu. Çok zor bir süreçte Beşiktaş’ı toparlama adına neler yapabiliriz onları düşündük onları yaşadık her zaman. Sergen Yalçın hocamız, Beşiktaş’ın evladı olarak bizim planlarımızın bir parçası olarak doğru bir zamanda takımın başına geldi.









"2 kupa unutulamaz"

Hocamızla beraber gerçekten belki ‘bu takımdan hiçbir şey olmaz kulüp ayağa kalkmaz, 10 sene şampiyon olunamaz’ dedikleri bir dönemde, ilk senemizde 2 kupa birden alarak çok büyük bir başarıya imza attık. Yönetim kurulumuz, Başkanımız, bizler, hocamız, teknik ekibimiz, oyuncular hep beraber bu süreçleri yaşadık ve gerçekten 2 kupa alarak hem camiamızı sevindirdik. Hocamız da bu işin önderliğini yaptı teknik ekibiyle beraber.

"Bu sonucun oluşmasında birçok faktör var"

Tabii sene başında çok büyük ümitler, daha büyük beklentilerle bu sezona başladık. İyi de bir kadro kurduğumuzu o gün itibarıyla düşünüyorduk. İyi oyuncular, büyük isimler kadroya katıldı. Hem Şampiyonlar Liginde hem ligde hem de Türkiye kupasında hedefe yürüyecek bir ekip olarak yola çıktık. Tabii yaşanılan süreçte geldiğimiz nokta ne bizim ne camiamızın ne hocamızın beklentilerini karşılayan bir sonuç olmadı. Tabii bir sürü faktör var ama bu yaşanılan süreçte çok ciddi yıpranmalar da beraberinde geldi. Biz de elimizden geleni hocamızın bizden talep ettiği dönemde gerek başkanımız gerek bizler olalım burada Ümraniye’de hocamıza destek olmak için ne gerekiyorsa bu süreçte yaptığımızı düşünüyorum.

"2 hafta önceki görüşmede ona güvendiğimizi söylemiştik"

İki hafta önce de biz bir görüşme yapmıştık. Biz hocamıza burada güvendiğimizi tekrardan devam etmesi, denemesi gerektiğini zaten belirtmiştik. Bugün itibarıyla hocamız daha fazla Beşiktaş kulübüne zarar vermek istemediğini bizlere belirtti. Biz de bunu uygun gördük. Başkanımız, ben, hocamız toplantı yaptık.

"Efsane oyuncuydu, efsane hoca olfu"

Sergen Yalçın Beşiktaş camiası için çok büyük bir isim. Çocuk yaşta kulübe gelip çok ciddi başarıların altında imzası olan efsane bir isim. Bugün itibarıyla belki bu kapıdan çıktı. Efsane bir oyuncu olarak girdiği kapıdan efsane bir hoca olarak çıktı. Çok büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Hem Beşiktaş için hem Türk futbolu için.

"Yollar yine kesişecek"

Bundan sonraki süreçte Sergen Yalçın için Beşiktaş’ın kapısı asla kapanmamıştır. Bugün belki bir ayrılık oluyor ama biz öpüşüp koklaşarak, helalleşerek burada bunu gerçekleştirdik. Bazen bu süreçler yaşanmak durumunda kalınıyor. Bundan sonrası ile alakalı değerlendirmemizi yapacağız. Beşiktaş kulübünü yeniden ayağa kaldırmak için bulunduğumuz sürecin içerisinden çıkarmak için gerekli adımları atacağız.