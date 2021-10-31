Beşiktaş'ta Emre Kocadağ, bu sezon 10 puanlarının hakemler tarafından ellerinden alındığını söyledi. Puan kaybı yaşadıkları maçları tek tek sayan Kocadağ, her maçta verilmeyen penaltıları, rakiplere gösterilmeyen kartlar ve iptal edilen gollerinin olduğunu söyledi.

Kocadağ, 10 puanlarının kayıp olduğunu iddia etti. Kocadağ'ın hesabına göre Beşiktaş, 11 maç sonunda 10 maçını kazanarak 30 puanda olmalı ve şu anda lider Trabzonspor'un 3 puan önünde olmalıydı.

Ancak siyah beyazlılar şu anda 20 puanla lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.