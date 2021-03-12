Emre Kocadağ: VAR’dan gelmeyen 2 tane penaltı var

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, deplasmanda 3-2 kazanılan Medipol Başakşehir maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başakşehir’in kaliteli bir takım olduğunu ve zor bir deplasmana geldiklerini söyleyen Emre Kocadağ, "Zor bir deplasmandı. Başakşehir, geçen senenin şampiyon takımı. Bu sene sıralamada olduğu yere bakmamak lazım. Kaliteli oyuncuları olan iyi bir takım. Başakşehir deplasmanı da bizim son yıllarda puan kaybı yaşadığımız bir deplasman. İlk yarı özellikle iyi oynadık. Geriye düşüp, Başakşehir’i burada yenmek önemli bir galibiyet. Oyuncularımızı ve teknik heyeti kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ BİZDEN, BİZ HOCAMIZDAN MEMNUNUZ"

Teknik direktör Sergen Yalçın ile uzun yıllar çalışmaya devam edeceklerini belirten Kocadağ, "Hocamız maalesef cezalıydı. Ama Murat Şahin hocamı tebrik ediyorum. O da saha kenarında gayet iyi bir performans gösterdi. Hocamız mutlu, şampiyonluğa odaklanmış durumda. Kenetlenmiş durumdayız.

Hocamızla alakalı oluşan spekülasyonlar var. Sözleşme konuşuluyor gelecek sezonla alakalı. Gereksiz konuşmalar oluyor. Bizim hocamızla alakalı hiçbir problemimiz yok. Gayet mutlu, mesut şekilde devam ediyoruz. Hocamız bizden, biz hocamızdan memnunuz. Taraftarımız, camiamız bu noktada endişe duymasın. Hocamızla uzun yıllar devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"VAR’DAN GELMEYEN 2 TANE PENALTI VAR"

Kazanmalarına rağmen, VAR’ın 2 tane penaltı pozisyonuna müdahale etmesini beklediklerini söyleyen Kocadağ, "Benim gördüğüm 2 pozisyon var. VAR’ın müdahale etmesini bekledik, ancak olmadı. Biz sahada mücadele verip, sahada maçları kazanıp, ilerlemek üzerine kurduğumuz bir yöntemimiz var. Bugün kazandığımız için mutluyuz ama VAR’dan da gelmeyen 2 tane penaltı var diye düşünüyorum.

Bunların değerlendirmesini kamuoyu yapacaktır. Biz sahada oynayıp, sahada kazanmayı istiyoruz, öyle umuyoruz. Bağırıp, çağırıp seviyesi düşük benzetmelerle ne hakem camiasını ne de Türk futbolunu yukarı taşıyacağımızı düşünmüyorum. Bizim de tarzımız bu şekilde değil. Maç maç bakıyoruz. Önümüzdeki maçı da kazanıp, sene sonuna doğru şampiyonluğu hedefliyoruz" dedi.

"BİZİM İÇİN KUPA DA ÇOK ÖNEMLİ"

Sezon başında 2 tane hedef koyduklarını ve 2’sinde de yarışa devam ettiklerini belirten Kocadağ, "Bizim için kupa da çok önemli. Lig başında 2 tane hedef vardı, kupa ve lig. Bunların 2’sinde de yarışın içindeyiz. İnşallah finale kalmak istiyoruz. Sonrasında Fenerbahçe derbisi var. Her maç 3 puan. Biz maç ayrımı yapmıyoruz. Tabii ki derbi mücadelesidir.

Ama bugünkü 3 puan ne kadar değerliyse, oradaki 3 puan da o kadar değerli. Sonrasında alacağımız 3 puanlar değerli. Bu süreci böyle götüreceğiz. İnşallah şampiyonluğa gidecek. Hedefimiz, ümidimiz o. Bizim ne kadar şansımız varsa rakiplerimiz de arkadan geliyor. Onlar da puan kazanıp, kaybediyorlar. Biz kaybetmeden ilerlemeye çalışıyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"KADROMUZUN KISITLI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Kadrolarının kısıtlı olduğu düşüncesine katılmadığını ifade eden Emre Kocadağ, şöyle konuştu:

"Beşiktaş kadrosunda, yedek kulübesinde de çok ciddi isimler var. Geçen sene bu ligde çok iyi performans göstermiş isimler var bizim kulübemizde. Sene başından beri yaratılmış bir algı. Biz sene başında da böyle cevap verdiğimizde insanlar bizi eleştirdi. Takımımızın iyi olduğunu söylediğimizde, transferler yetersiz dendi. Ama bizim kadromuzun kısıtlı olduğunu düşünmüyorum."

"3 BÜYÜK KULÜP ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERİYOR"

3 büyük kulübün şampiyonluk yarışı verdiğini söyleyen Kocadağ, "Matematik hesaplar yapılıyor ama henüz çok erken. Maçlar tek tek bakıp gitmek lazım. Bir adım önde olabiliriz ama arkada kovalayan rakiplerimiz var. 3 büyük kulüp şampiyonluk mücadelesi veriyor. Maç maç bakarak ilerliyoruz" diye konuştu.

Kocadağ son olarak takımın önemli isimlerinden Rosier ile Süper Lig’den başka bir kulübün ilgilendiği yönünde sorulan soruya ise "O bana gülünç geldi" dedi.

DHA