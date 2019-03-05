Kanal D'nin sevilen programı "2. Sayfa"nın bugünkü konuğu eski manken Yeşim Erçetin... Daha önce yaptığı evliliklerle ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen Erçetin, program vesileyle tekrar ilgi odağı oldu ve biyografisi merak edildi. İşte ünlü isim hakkındaki bilgiler...

YEŞİM ERÇETİN KİMDİR?

Yeşim Erçetin, 1979 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1996 yılında Neşe Erberk mankenlik ajansında profesyonel mankenlik yapmaya başladı. Yeşim Erçetin, sunuculuk yaptı yıllarda; HBB (Sporazzi), Kanal 6 (Top Secret), 2000 yılında Best TV’de (Yeşim), MMC (1’den 3’e) adlı programların sunuculuğunu üstlendi. 2000 yılında manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin ile evlendi. Bu evlilik 3 yıl sürdü, çift 20 Ağustos 2003'te boşandı. İkilinin “Lara Yağmur” adında bir kızı var.

2010 yılında Emre Matraş ile evlendi. Masal adında bir kız çocuğu oldu. Cesur fotoğrafları uzun süre konuşulan çift, 1 Nisan 2015 tarihinde boşandı.

EMRE MATRAŞ KİMDİR?

Emre Matraş, 1975 yılında İstanbul’da doğdu. Emre Matraş’ın babası Matraş Deri’nin ortaklarından olan Necati Matraş, annesi Gülşem Matraş’tır. Babasının 2008 yılında ölümünden sonra miras hakkını 2012 yılında 12,5 milyon dolara bir işadamına satan Emre Matraş, bu yüzden amcası ile miras davasına girdi ve bu dava halen sürmektedir.

Emre Matraş, 1994 yılında çıkardığı Yaz Aşkları albümü ile müzik piyasasına girdi. Bu albümdeki “Çal Çal Oyna” adlı parçası ile hatırı sayılır bir hayran kitlesi oldu. Bu albümden iki sene sonra çıkardığı “Feryadım Göklere” adlı single ile aynı etkiyi gösteremeyince müzik hayatına veda etti.

Emre Matraş, 1997 yılında Hale Keleş ile evlendi. Üç sene süren evliliğinde Esen ve Esin adında iki çocuğu olmuştur. İlk eşinden boşandıktan bir ay sonra 2010 Ağustos ayında Yeşim Erçetin ile evlendi. Bu evlilikten ise Masal adında bir çocuğu oldu.