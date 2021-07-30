Emre Mor, menajerlik için Mino Raiola ile anlaştı. Ibrahimovic, Pogba, Haaland, De Ligt, Donnarumma, Verratti, Donyell Malen, Balotelli ve daha sayısız yıldızın menajerliğini yapan Raiola, Emre Mor için de yeni bir başlangıç arıyor.

Ünlü menajer ilk hedef olarak Trabzonspor yönetimi ile temasa geçti. Yönetim ve Emre Mor, Abdullah Avcı'dan gelecek cevabı bekliyor. Tecrübeli hoca, "Bizi zorlamayacaksa alalım" diyerek yeşil ışık yaktı. Bu transferin birkaç gün içinde bitmesi bekleniyor.







