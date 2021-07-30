Emre Mor, Abdullah Avcı'dan cevap bekliyor
Celta Vigo'nun kapıyı gösterdiği Emre Mor yeni bir başlangıç için Mino Raiola ile anlaştı. Dünyaca ünlü menajere bu iş için önemli bir ücret ödeyen Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi. Mor, "Para önemli değil, yeni bir başlangıç istiyorum" diyerek Raiola'yı harekete geçirdi.
30 Temmuz 2021, Cuma 11:18 Son Güncelleme:
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Emre Mor, menajerlik için Mino Raiola ile anlaştı. Ibrahimovic, Pogba, Haaland, De Ligt, Donnarumma, Verratti, Donyell Malen, Balotelli ve daha sayısız yıldızın menajerliğini yapan Raiola, Emre Mor için de yeni bir başlangıç arıyor.
Ünlü menajer ilk hedef olarak Trabzonspor yönetimi ile temasa geçti. Yönetim ve Emre Mor, Abdullah Avcı'dan gelecek cevabı bekliyor. Tecrübeli hoca, "Bizi zorlamayacaksa alalım" diyerek yeşil ışık yaktı. Bu transferin birkaç gün içinde bitmesi bekleniyor.
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