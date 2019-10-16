Geçen ay bir moda yarışmasıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'a attığı mesajlarla gündeme gelen Emre Mor bir kez daha ifşa oldu.

Yine çapkınlık peşinde

Sosyal medya fenomenlerine attığı mesajlarla gündeme gelen Emre Mor'un bu sefer de Instagram'da 261 bin takipçisi olan Sude isimli bir kadına mesaj attığı ortaya çıktı.

"Bana mesaj at"

Instagram'da 261 bin takipçisi olan bir kadına özel mesaj gönderen Emre Mor, kendisine Snapchat üzerinden ulaşmasını söyledi.

Sude isimli genç kadın Emre Moru'u "Bazıları ifşalanmayı hak etti" notuyla Instagram hesabından ifşa etti.

Emre Mor'u engelledi

Emre Mor'un mesajından rahatsız olan kadın, ünlü futbolcuyu Snapchat üzerinden engellediğini gösteren fotoğrafı paylaştı.



