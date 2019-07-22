Emre Mor transferinde son dakika gelişmesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, birkaç hafta evvel yaptığı açıklamada Emre Mor'u kadrolarına katacaklarına duyurmuş ancak söz konusu transfer, aradan geçen süre içerisinde uluslararası krize dönüşmüştü.

21 yaşında milli futbolcunun Sarı Kırmızılı kulüple yürütülen görüşmeler için yetkilendirdiği WBD Capital adlı menajerlik şirketi, transfer sürecinde devre dışı bırakıldıklarını öne sürerek konuyu yargıya taşımıştı.

Şirketin CEO'su ve aynı zamanda FIFA menajeri olan Eric Alonso, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programına katılarak Emre'yi sürekli yalan söylemekle suçlamış ve genç yıldızın kendilerinden habersiz olarak Beşiktaş'la görüştüğünü ifade etmişti.

Galatasaray'ın kendisiyle temasa geçmesi durumunda transferdeki tüm pürüzlerin giderilebileceğini söyleyen İspanyol menajer, buna rağmen Sarı Kırmızılı yönetimden şu ana dek kimsenin kendisini aramadığını belirtmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından çıkmaza giren transferle ilgili olarak İspanyol El Mundo Deportivo gazetesinin bugün ortaya attığı iddia ise gündeme bomba gibi düştü.

Gazete, Emre'nin bonservisini elinde bulunduran Celta Vigo kulübünün Cim Bom'dan gelen 2 milyon euro artı bir sonraki satıştan %50 pay şeklindeki teklifini geri çevirdiğini yazdı.

Haberde Celta Vigo'nun sezon öncesi hazırlık kampında takımla birlikte çalışmalarına devam eden yetenekli futbolcunun bir an önce durumunun netleşmesini beklediği aktarıldı.

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