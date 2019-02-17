İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen futbolcu Emre Mor'un yüzü yeşil sahalarda değil; özel hayatında güldü. Şu sıralar performansıyla eleştirilen Mor, aşk hayatında ise atağa geçti.

21 yaşındaki futbolcu, geçen günlerde Brezilyalı model Angelica Perla'yı sosyal medyada takibe alıp fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu. Ancak Perla'dan istediği karşılığı göremeyen futbolcu, sosyal medyada dalga konusu olunca Sambacı güzeli takipten çıkardı.

AZMİN ZAFERİ!

Pes etmeyip birkaç gün sonra Angelica Perla'yı yeniden takibe alan futbolcu, bu kez istediğini aldı. Brezilyalı güzel de Mor'un takibine aynı şekilde karşılık verip futbolcunun fotoğraflarını beğendi. (Takvim)