Emre Sakçı Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı
Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin yarı finalinde erkekler 50 metre kurbağalama yarışında birinci oldu.
15 Kasım 2020, Pazar 23:49 Son Güncelleme:
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23 yaşındaki yüzücü, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki yarışta 25.54'lük derecesiyle Brezilyalı Felipe Silva'nın 0.48 saniye önünde ilk sırayı aldı.
Uluslararası Yüzme Ligi'nde yarı final aşaması, yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.
AA
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