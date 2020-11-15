Diğer Sporlar Emre Sakçı Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı

Emre Sakçı Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı

Diğer Sporlar

Emre Sakçı Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı

Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin yarı finalinde erkekler 50 metre kurbağalama yarışında birinci oldu.

15 Kasım 2020, Pazar 23:49 Son Güncelleme:
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23 yaşındaki yüzücü, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki yarışta 25.54'lük derecesiyle Brezilyalı Felipe Silva'nın 0.48 saniye önünde ilk sırayı aldı. 

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Uluslararası Yüzme Ligi'nde yarı final aşaması, yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

AA


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