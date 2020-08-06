Emre Tuna: 2020 yılı içerisinde yeni pazarlara giriş yapacağız

Amerika ve Avrupa dahil olmak üzere 4 kıtada bulunan ve 26 ülkede doğrudan satış yapan yerli kozmetik firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna, 2020 yılı içerisinde Kanada ve Meksika pazarına giriş yapacaklarını belirtti. Tuna, teknolojiyi yakından takip eden Ar-Ge mühendisleri tarafından Farmasi laboratuvarlarında, insan sağlığını koruyan, en yüksek kalite standartlarında ve çevre dostu yöntemlerle üretim yaptıklarını belirtirken markanın kurucusu olan Türkiye tarihinin ilk doktorlarından Dr. Cevdet Tuna’nın ürün formüllerine ve altın kurallarına sadık kaldıklarının da altını çizdi.