Magazin Emre ve Gizem Karayel çiftinden müjdeli haber!

Emre ve Gizem Karayel çiftinden müjdeli haber!

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Emre ve Gizem Karayel çiftinden müjdeli haber!

Geçtiğimiz yıl kasım ayında iç mimar Gizem Demirci ile nikah masasına oturan oyuncu Emre Karayel'in baba olacağı öne sürüldü. İddialara göre Karayel'in eşi Demirci, üç buçuk aylık hamile.

08 Temmuz 2021, Perşembe 11:41 Son Güncelleme:
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Son olarak 'Son Yaz' dizisinde rol alan Emre Karayel, geçtiğimiz yıl kasım ayında iç mimar Gizem Demirci ile dünyaevine girmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren ikiliden müjdeli haber geldi.

BEBEK GELİYOR 

TV100'ün haberine göre; 48 yaşındaki oyuncunun eşi Gizem Demirci, 3,5 aylık hamile. Çiftin, bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM 

Konuyla ilgili bir açıklama yapmayan Emre Karayel-Gizem Demirci çiftinden Demirci, dün akşam saatlerinde Instagram hesabının hikaye kısmından 'Delireceğim' notuyla yayınladığı bebek tulumları dikkatlerden kaçmadı.

GEÇEN YIL EVLENDİLER 

Öte yandan çift, geçtiğimiz yıl aile üyeleri ve dostlarının katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Karayel, nikah sonrası duygularını şu şekilde dile getirmişti:

"Hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar bekledik. Sekiz yıl oldu ama evliliğe giden birlikte bir ömre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Korona sebebiyeti ile aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız."


BODRUM'DA BALAYI 

Karayel çifti nikah sonrası balayı için Bodrum'a gitmiş, keyifli anlarını da sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmışlardı.


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