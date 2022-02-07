Trabzonspor Kulübü'nden Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, genç oyuncunun transferi için anlaşmaya varılan Bayer Leveskusen kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 2 taksit halinde 800 bin Euro ödenecek.

4 buçuk yıllık anlaşma sağlanan Emrehan Gedikli’ye 2021-2022 futbol sezonunun ikinci yarısı için 2 milyon TL, 2022-23 sezonu için 4.5 milyon TL, 2023-24 sezonu için 5 milyon TL, 2024-25 sezonu için 5.5 milyon TL, 2025-26 sezonu için ise 6 milyon TL ücret ödeyecek. Oyuncunun menajerine de ayrıca, futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi şartına bağlı olarak Emrehan Gedikli’ye ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'u kadar ödeme yapılacak.

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)



