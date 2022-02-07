Futbol Emrehan Gedikli resmen Trabzonspor'da

Emrehan Gedikli resmen Trabzonspor'da

Futbol

Emrehan Gedikli resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Bayer Leverkusen kulübünde oynayan 18 yaşındaki gurbetçi oyuncu Emrehan Gedikli transferini açıkladı. Dün gece kente gelen genç oyuncu sağlık kontrolünün ardından 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

07 Şubat 2022, Pazartesi 21:34 Son Güncelleme:
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Trabzonspor Kulübü'nden Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, genç oyuncunun transferi için anlaşmaya varılan Bayer Leveskusen kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 2 taksit halinde 800 bin Euro ödenecek.

4 buçuk yıllık anlaşma sağlanan Emrehan Gedikli’ye 2021-2022 futbol sezonunun ikinci yarısı için 2 milyon TL, 2022-23 sezonu için 4.5 milyon TL, 2023-24 sezonu için 5 milyon TL, 2024-25 sezonu için 5.5 milyon TL, 2025-26 sezonu için ise 6 milyon TL ücret ödeyecek. Oyuncunun menajerine de ayrıca, futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi şartına bağlı olarak Emrehan Gedikli’ye ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'u kadar ödeme yapılacak.

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)

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