İsveç'in Malmö kentinde corona virüs testi pozitif çıktığı halde evine gönderilen 4 çocuk babası Emrullah Gülüşken (47), kızlarının sosyal medyadaki çağrısının ardından ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmiş ve Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakıma yatırılarak gerekli tedavileri uygulanan Gülüşken, durumunun iyiye gitmesi üzerine servise alınarak izlenmeye devam edildi. Uygulanan tedavi sonrası virüsü yenen Gülüşken'e ayrıca karaciğer ile diyabet tedavisi de uygulandı. Serviste yapılan tedavisinin ardından değerleri düzelen Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesinden taburcu edildi.

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İsveç’in Malmö kentinde yaşayan Emrullah Gülüşken, yaklaşık 2 hafta önce yüksek ateş ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Gülüşken’in durumundan endişelenen ailesi, sağlık kuruluşunu arayarak yardım çağırdı. Yapılan corona virüs testi pozitif çıktı ancak Emrah Gülüşken evine gönderildi. Leyla Gülüşken bunun üzerine babası için sosyal medyadan çağrıda bulundu. Leyla'nın sesini duyan Bakan Koca ise, "Bir kız evlat, COVID-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç’ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara’da olacak. (Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek.)" diyerek Gülüşken için İsveç'e ambulans gönderildiğini müjdeledi.



