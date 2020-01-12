Bebeklerde emzik kullanıp kullanılmaması konusu ebeveynlerin çoğu zaman kararsız kaldıkların durumların başında gelir. Sürekli ağlayan bebeklerde çoğu anne için cankurtaran görevi görüyor. Emzik kimine göre faydalı kimine göre ise zararlı bir alışkanlıktır. Peki emzik kullanımı konusunda ne yapmalısınız? Emzik kullanmanın faydaları ve zararları nelerdir? İşte emzik kullanımı konusunda bilmeniz gerekenler...

Emziğin faydaları nelerdir?

Amerikan Pediatri Akademisi’ndeki (AAP) uzmanlara göre bebeklere emzik alışkanlığı kazandırmak ani bebek ölümlerinde riski azaltan bir faktördür. Uzmanlar bebeği yatağa yatırırken aileleri emzik kullanmaya teşvik eder. Ancak bebekte boğulma tehlikesi oluşturabileceği için emziğin bebeğe veya beşiğe takılmaması gerektiği konusunda da uyarıyor.

Bebeklerin emmek için doğal bir isteği vardır. Bebeğinizin bir emziğe sahip olmasına izin vermek, bebeğinizi sakin kalarak yatıştırırken aynı zamanda besleme konusundaki içgüdülerini tatmin etmeye yardımcı olabilir. Emzikler, bebeklerin tutulmaya, sallanmaya veya beslenmeye gerek kalmadan kendi kendini yatıştırmayı öğrenmeleri için harika bir yol olabilir. Birçok aile de emzik kullanımını teşvik eder çünkü emzik çocuğunuzun parmaklarını veya başparmaklarını emme alışkanlığını kırmaktan daha kolay olabilir.

Emziğin zararları nelerdir?

Emzirmeyi planlıyorsanız bebeğe çok erken emzik ile tanıştırmak bebeğin anneyi emmesini etkileyebilir. Bir bebeğin meme ucuna bağlanması, bir bebeğin bir emzik veya biberona takılma şeklinden farklıdır. Bu nedenle uzmanlar, bebeğinizi emzikle tanıştırmak için 3-4 hafta beklemenizi önerir.

Bir emziğin uzun süreli kullanımı çocuğunuzun ağzının ve dişlerinin gelişimini etkileyebilir. Emziği aşırı ısırma dişlerinin çapraz şekillerde gelişmesine ve diş problemlerine yol açabilir. Ayrıca araştırmalar bir emzik kullanımının bebekte iç kulak enfeksiyonlarına neden olabileceğini düşündürmektedir.

Emzik kullanımı için ipuçları

Aileler emzik kullanmaya karar verirse, dikkat etmesi gereken bazı şeyler vardır:

Emzirmeyi planlıyorsanız, önce emziği bir süre erteleyin.

Diş sorunlarına yol açabileceğinden emzik üzerinde şeker kullanmayın.

Emziği temiz tutun. Bebeklerin bağışıklık sistemlerinin gelişmesi gerekir, bu nedenle emzikleri kullanımlar arasında iyice temizlemek hastalıklara karşı savunmaya yardımcı olacaktır.

Emziği bebeğinize zorlamayın. Sadece ilgileniyorsa verin.

Çocuğunuz için uygun boyutta emzik kullanın.