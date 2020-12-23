Sağlıklı beslenme sadece hamilelik ve emzirme söz konusu olduğunda değil, yaşamın her alanında dikkat edilmesi gereken bir konudur. Ne kadar sağlıklı yiyecekler tüketilirse o kadar sağlıklı bir birey olmak garantidir. Yine de özellikle hamilelik ve emzirme dönemlerinde anneler, başka bir canın sağlığından da sorumludur. Bu yüzden özellikle daha çok ne yiyip içtiklerine dikkat etmek zorundadır.

Emziren anne diyet içerikleri nelerdir?

Bu dönemde hazırlanan diyetler annenin ve bebeğin beslenme düzenine göre planlanmaktadır. Genel olarak bebeğin kas ve kemik gelişimini destekleyen besinler takviye edilir. Her annenin ve bebeğin şartları farklı olduğu için hazırlanan diyet listesi sadece o kişi tarafından kullanılmalıdır.

Diyetlerde mutlaka uzak durulması gereken baharatlı ve acılı gıdalardır. Bu gıdalar sütün tadının kalitesini bozmaktadır. Diğer yandan bol sıvı tüketimi ve mutlaka kalsiyum ve protein içeren gıdalar yer almalıdır. Öğünler asla ihmal edilmemeli, sigara ve alkol gibi zararlı maddeler içeren şeylerden uzak durulmalıdır.

Emziren annelerin sütünü arttıran yiyecekler nelerdir?

Emziren annelerin günlük aldığı kalori miktarı, yediği besinler ve tükettiği sıvı miktarı ile doğru orantılıdır. Bebeğin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için gün içerisinde 700 ila 800 ml süt içmesi gerekmektedir. Anne tarafından bu sütün sağlanabilmesi için beslenme alışkanlıklarına dikkat etmeli hem de takviye almalıdır.

Pek çok araştırmaya göre, anne sütünün artmasını sağlayan besinler;

Yeşil soğan ve dereotu gibi taze yeşilliklerdir. Bunların acı olmamasına dikkat edilmelidir.

Buğday, karabuğday ve kinoa gibi tahıl gurubunda yer alan yiyecekler,

Peynir, süt ve yoğurt gibi kalsiyum kaynağı besinler,

Anason, rezene ve ısırgan otu bitki çayları,

Kuru hurma gibi A vitamini bakımından zengin ve flor kaynağı olan besinler,

Tahin helvası, günde bir kibrit kutusu kadar,

Ortalama günde 3-4 litre su tüketilmesi,

Ayrıca su içilmesinin yanı sıra çorba, taze sıkılmış meyve suları, ayran ve kesir gibi sıvı miktarını arttıran sağlıklı içecekler emziren annelerin süt miktarını arttırmaktadır.

Emziren annelerin uzak durması gereken besinler nelerdir?

Emziren anneler uyguladıkları diyet listelerinin dışına çıkmamalıdır. Ayrıca kesinlikle uzak durmaları gereken pek çok besin grubu vardır. Bunlar;

Sucuk, salam, sosis gibi şarküteri ürünleri,

Hazır alınan çorbalar,

Dondurulmuş ürünler,

Hazır meyve suları,

Soğan ve sarımsak,

Özellikle acı baharatlar,

Karnabahar, kabak ve brokoli,

Kızartma gibi aşırı yağlı besinler,

Kuru Fasulye, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek gibi kurubaklagil çeşitleri,

Kafeinli ve asitli içecekler,

Yeşil çay, beyaz çay, papatya, kuşburnu, nane çayı gibi bitki çayları,

Ayrıca sigara ve alkolden uzak durulmalıdır.

Emziren anneler kilo vermek için neler yapmalıdır?

Genellikle anneler halsizlik, yorgunluk ve stres gibi sorunlarla da mücadele etmek zorundadır. Bu gibi durumlar annenin süt miktarının azalmasını sağlar. Engel olmak için anne, stresten ve düşük kalorili besinlerden uzak durmalıdır. Diyetlerinde buna göre hazırlanması ve günlük alınan enerji 1800 kalorinin altına düşmemelidir.

Düşük kalorili besinler, sütün azalmasına, annenin sağlığının gerilemesine, hem annenin hem de bebeğin besin değerinin düşmesine ve hatta kansızlığa kadar varabilir. Emziren annelerin zayıflaması için en etkili yöntem, düzenli beslenmedir. Ayrıca emzirme işlemi kalori yakılmasını sağlayan bir aktivite olarak görülür. Anne emzirdiği sürede kalori yakmaya devam eder.

Annelerin diyetleri günde 3 ana 3 ara öğün olmak üzere düzenlenmelidir. Bu öğünlerde yağ ve kalori değerleri yüksek besinler asla yer almamalıdır. Özellikle süt artışına etki eden besinlerin tercih edilmelidir.

Genel olarak anneler, bebeğinden dolayı hareketsiz bir yaşam benimseyemezler. Fakat yine de yürüyüş gibi hafif egzersizler yapabilirler. Fakat ağır egzersizlerden kaçınmaları gerekmektedir. Doğumdan sonraki ilk 3 haftada zayıflama durumu olmayabilir. Anne bunun için endişelenmemeli ve ilk başta bebeğinin sağlığını düşünmelidir. Kilo alma ise hormonal değişiklikler nedeniyle normaldir.

Emzirme döneminin 3 ile 6 ayı arasında vücut kendiliğinden yağ yakmaya başlayacaktır. Emziren anneler, emzirmeyen annelere göre daha hızlı bir biçimde ve daha sağlıklı kilo verir. Bebeğin tükettiği süt miktarına göre sıvı miktarı alınması oldukça önemli bir unsurdur.





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