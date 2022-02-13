Emzirme döneminde yenilen ve içilen gıdaların önemi kadar emzirme sıklığının da önemi çoktur. Bebeğin tek besin kaynağı anne ise emzirme sıklığına dikkat edilmesi gerekir. Peki, emziren anneler ne yerse bebek kilo alır?

SIK EMZİRMEK BEBEĞE KİLO ALDIRIR MI?

Anne sütündeki yağ, memenin sık boşalması ve emzirme aralarının kısa tutulması ile bebeğin daha yoğun alabileceği bir şeydir. Memelerin dolu bekletilmesi, yani bebeğin sık emzirilmemesi, daha yağlı değil daha sulu bir süte neden olacaktır. Sık emen bebek daha yoğun yağ alır ve dolayısıyla daha iyi kilo alır.

EMZİREN ANNELER NE YERSE BEBEK KİLO ALIR?

Emziren anneler beslenmelerine dikkat etmelidir. Paketli gıdalardan olabildiğince uzak durmaları hem anneye hem de bebeğe fayda sağlar.

Emzirme döneminde anneler sabah kahvaltısında yumurta, peynir, domates, salatalık ve kahvaltıda tüketilen yeşillikleri tercih etmelidir. Peynirin üzerine çörekotu eklenmesinde fayda vardır. Akşam yemeklerinde proteinli sebze yemekleriyle birlikte yemeğin yanına yoğurt tercih etmelidir. Ara öğünlerde süt ve kuruyemişe yer vermeli fayda sağlayacaktır.



