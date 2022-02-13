Bebeklik Emziren anneler ne yerse bebek kilo alır?

Emziren anneler ne yerse bebek kilo alır?

Bebeklik

Emziren anneler ne yerse bebek kilo alır?

Doğumdan sonra bebeğini emzirerek besleyen anneler bazen telaşa kapılıp bebeğin kilo almasını dert edebilirler. Bu süreçte yaşanan bu endişe gayet normaldir. Annenin beslenmesine dikkat etmesi ve doğru yöntemlerle emzirmesi bebeğin kilo alımını destekler. Peki, emziren anneler ne yerse bebek kilo alır?

13 Şubat 2022, Pazar 10:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Emzirme döneminde yenilen ve içilen gıdaların önemi kadar emzirme sıklığının da önemi çoktur. Bebeğin tek besin kaynağı anne ise emzirme sıklığına dikkat edilmesi gerekir. Peki, emziren anneler ne yerse bebek kilo alır?

SIK EMZİRMEK BEBEĞE KİLO ALDIRIR MI?

Anne sütündeki yağ, memenin sık boşalması ve emzirme aralarının kısa tutulması ile bebeğin daha yoğun alabileceği bir şeydir. Memelerin dolu bekletilmesi, yani bebeğin sık emzirilmemesi, daha yağlı değil daha sulu bir süte neden olacaktır. Sık emen bebek daha yoğun yağ alır ve dolayısıyla daha iyi kilo alır.

EMZİREN ANNELER NE YERSE BEBEK KİLO ALIR?

Emziren anneler beslenmelerine dikkat etmelidir. Paketli gıdalardan olabildiğince uzak durmaları hem anneye hem de bebeğe fayda sağlar.

Emzirme döneminde anneler sabah kahvaltısında yumurta, peynir, domates, salatalık ve kahvaltıda tüketilen yeşillikleri tercih etmelidir. Peynirin üzerine çörekotu eklenmesinde fayda vardır. Akşam yemeklerinde proteinli sebze yemekleriyle birlikte yemeğin yanına yoğurt tercih etmelidir. Ara öğünlerde süt ve kuruyemişe yer vermeli fayda sağlayacaktır.

İlgili Haberler
Ek gıdaya geçişte 3 gün kuralı nedir? Ek gıda bebeğe nasıl verilmelidir?Bebekler için ideal uyku zamanı ne zaman?


Yazarlarımızdan
Bircan Tavas
Çocuklarda zekayı geliştirmenin 10 yolu
Bircan Tavas
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Çocuklarla çocuk olmamızı sağlayan etkinlikler
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Büşra Eracun Akkaya
Filenin Sultanları bu sefer başaramadı
Büşra Eracun Akkaya
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ek gıdaya geçişte 3 gün kuralı nedir? Ek gıda bebeğe nasıl verilmelidir?