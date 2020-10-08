Emzirirken tüketildiğinde bebeklerde gaza neden olan yiyecekler

Emzirirken tükettiğiniz yiyeceklere dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bebeğinizde gaza bağlı ağlama nöbetleri kaçınılmaz olacaktır. Çocuk doktoru Dr. Zubaida Sadik, emzirirken uzak durmanız gereken yiyecekleri bir bir açıkladı.

Brokoli

Dr. Sadik, brokolinin yeterli vitamini sağlayıp sağlıklı bir sebze olmasına rağmen, bu yiyeceğin bebeği ve anneyi gazlı hale getirebileceğini söylüyor. Brokoli, gazın geliştiği kalın bağırsaktan geçene kadar parçalanmadığından sindirimi zorlaştıran çözünür bir lif olarak kabul ediliyor.

Fasulye ve mercimek

Fasulye ve mercimekte bulunan şekerin, şişkinliğe neden olabilecek kadar yüksek lif içeriğine sahip olmasına ek olarak, bağırsaklar tarafından kolayca parçalanamıyor ve emilemiyor oluşu da gaz yapmasının nedenlerindendir. Bu yüksek lifli yiyecekleri haftada bir kereden fazla tüketmek, bebek ve anne için de aşırı gaza neden olabilir.

Kafein

Dr. Sadik'e göre kafeinli yiyecek ve içecekler genellikle anne ve bebek için aşırı gaza neden olur. Bebeğinizin sindirim sistemi hala gelişiyor ve anne sütü yoluyla kafein alındığında o kafein bir yetişkin kadar dışarı atılamıyor. Kafeinden gelen enerji artışı bebeğinizin uyku düzenini de bozabilir.

Acı ve baharatlı yemekler

Baharat mide asidini artırabilir ve bebeğinizin şişkin ve gazlı hissetmesine neden olabilir. Sadik, özellikle çocuğunuz emzirmeyi bırakıncaya kadar soğan tozu, karabiber, yaban turpu sosu ve acı sostan kaçınmanızı öneriyor.

Çikolata

Dr. Sadik, çikolatanın anne tarafından fazla tüketildiğinde bebeklerde aşırı gaza neden olabileceğini söylüyor. Bu öncelikle yüksek kafein içeriğinden kaynaklanmakta. "Fazlalık" miktarı bir anneden diğerine göre değişiklik gösterebilir ancak Dr. Sadik, günlük hayatta tatlılara düşkün olmamayı tavsiye ediyor.

Portakal suyu

Portakal suyundaki yüksek asidik içerik, bebeğin gelişen mide-bağırsak sistemini tahriş edebilir. Bir günden fazlasının bebeğin üzerinde etkisi olacağını söyleyen Dr. Sadik, meyve suyu alımınızı haftada bir ile sınırlandırmanızı ve menünüzü C vitamini içeren taze meyvelerle desteklemeniz gerektiğini belirtiyor.

İnek sütü

New York merkezli bir emzirme danışmanı olan Leigh Anne O'Connor, genellikle sütlü yiyeceklerin anneler ve bebekleri için en fazla gaz nedeni olduğunu söylüyor. Bunun proteinin sindirimi çok zor olmasından kaynaklandığını söylüyor. Alternatif olarak badem sütü veya soya sütü denenebilir.







