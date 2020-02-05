Yeni doğum yapan her anne bebeğini emzirmek ve emzirdiğinde de bebeğinin doğduğundan emşn olmak ister. Çoğu zaman sütün gelmemesi, anne sütünün az olması yeni anneleri tedirgin eder. Emzirme sırasındaki enerji ve besin öğeleri ihtiyacı gebelikte olduğundan daha fazladır. Anne gebelikte iyi beslenmişse, ihtiyaçlarını kısmen karşılayabilecek yağ deposuna sahiptir. Bu yağ deposunun kullanılması ile doğumu izleyen ilk haftalarda anne kilo kaybeder.

Emzirme döneminde süt üretimi için gerekli olan enerji iki kaynaktan sağlanır:

1. Gebelik süresince vücut yağı olarak depolanan enerji,

2. Besin gruplarından gelen enerji.

Emzirme döneminde beslenme nasıl olmalıdır?

Süt veren kadın hem kendi vücudundaki besin öğeleri depolarını dengede tutmak hem de salgıladığı sütün karşılığı olan enerji, protein, mineral ve vitaminleri almak için yeterli ve dengeli beslenmelidir. Yeterli beslenmeyen anneler kendi vücut depolarından harcar. Bu da sağlığının bozulmasına ve yetersiz süt salgılanmasına neden olur.

Anne sütünü artırmak için neler yapılmalı?

Sadece anne sütü ile bebeğin besin ihtiyacını karşılayan bir kadın günde ortalama 700-800 mL süt salgılar. Bu sütün karşılığı olan enerji ve besin öğeleri ihtiyacı normal beslenmeye ek yapılarak emzirme döneminde artırılması gerekiyor. Özellikle emzirme döneminde yeterli düzeyde anne sütü üretimi için yeterli miktarda sıvı almaya özen gösterilmelidir. Günde en az 8-12 bardak sıvı alınması yeterlidir. Emzirme döneminde suyun yanı sıra besin değeri yüksek süt ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilebilir. Süt ve meyve suyu aynı zamanda diğer besin öğelerinin tüketimini de sağlayacağından, anne sütünü arttıracaktır. Örneğin; süt tüketimi kalsiyum, meyve suyu ise bu sayede anne C vitaminini de almış olacaktır.

Emziklilik döneminde zayıflama diyetlerinden kaçınmalıdır. Emzirme döneminde annelerin günlük enerji alımı 1800 kalorinin altına düşerse, vücut için gerekli olan besin öğelerini yeterli düzeyde alamaz. Özellikle Emzirme döneminin başında düşük kalorili bir diyet uygulaması süt yapımını azaltabilir ve sütün besin değerini olumsuz etkileyebilir. Emzirme döneminde alkol ve sigara kesinlikle kullanılmamalıdır.

Özellikle emzirme döneminde tüketilen bazı besinler şişkinlik yapabilir. Soğan, sarımsak, brokoli, kabak, karnabahar, acı baharatlar veya kuru baklagiller, anne sütünün tadını değiştirebilir. Bu durum bazı bebeklerde huzursuzluk (gaz oluşturması, emmeyi reddetme gibi) yaratırken, bazıları hiç fark etmeyebilir. Bebeğinizde ciddi birtakım huzursuzluklar gelişirse, bu tür besinler ya daha az sıklıkla tüketilmeli ya da hiç tüketilmemelidir.