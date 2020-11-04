Emzirmek cinsel yaşantımızı etkiler mi?

Artmış prolaktin ve oksitosin kombinasyonu, emzirmekten büyük zevk almanıza neden olabilir. Duygusal ve fiziksel yakınlık ihtiyaçlarınız küçük çocuğunuzu emzirerek karşılanabilir, böylece cinsel dürtüleriniz azalabilir. Partnerinizden şefkat isteme ihtiyacı veya arzusu hissetmeyebilirsiniz.

Bunun tersi de olabilir. Artan hormonlar ve şehvetli dokunuş, cinsel arzunuzu artırabilir. Göğüsler erojen bir bölgedir. Vücudunuzdaki yükselen hormonlar ve duyular sayesinde daha kolay uyandığınızı fark edebilirsiniz.

Emzirmenin cinsel dürtülerinizi etkilediğini düşünüyorsanız, bunun normal olduğunu bilmek önemlidir. Bir bebeğin gelişinden sonra hormonal değişiklikler ve yaşam tarzı kesintileri arasında, libidonuz bir süre zirve yapabilir ve düşebilir. Zamanla, cinsel dürtü bebeğinizin gelişinden önceki haline dönmelidir.

Emziriyorsanız ve seks yapıyorsanız sızıntı yaşamaya hazır olun.

Doğum yaptıktan sonraki günler içinde göğüsleriniz sütle dolar. İlişki sırasında meme uçlarına dokunmak, sürtünmek veya emmek anne sütünü serbest bırakabilir. Orgazm sırasında anne sütünü bile sızdırabilir.

Vaktiniz varsa, seks yapmadan önce göğüslerinizdeki süt miktarını azaltmaya çalışın. Bu, sızıntı riskini azaltacaktır.

Emzirme pedleri olan bir sütyen giyin. Siz ve partneriniz, cinsel ilişki sırasında göğüslerinizi kapalı tutmakta sorun yaşamıyorsanız, sütyen içine sıkıştırılmış emzirme pedleri herhangi bir sızıntıyı emebilir.

Bunun hakkında önceden konuşun. Partnerinizle bunun cinsel ilişki sırasında olma ihtimali hakkında konuşun. Seni rahatsız etmiyorsa endişelenmene gerek yok.

Ağrılı seks ve emzirme

Emzirirken vücudunuz daha az östrojen üretir. Östrojen, uyarılma ve doğal vajinal yağlama için anahtar bir hormondur.

Düşük hormon seviyeleri ile, cinsel ilişki sırasında açılmanın daha uzun sürdüğünü ve vajinanızın rahat bir giriş için fazla kuru olduğunu fark edebilirsiniz.

Ön sevişmeye zaman ayırın ve çarşaflar arasında işleri kolaylaştırmak için bir şişe su bazlı kayganlaştırıcıyı hazır bulundurun.

Aynı şekilde emzirme nedeniyle meme başı ağrısı yaşayabilirsiniz. Bebeğinizin beslenmesi ve emmesi etinizi hassaslaştırabilir. İlişki sırasında partnerinizin göğüslerinize dokunmasından rahatsızsanız, bunu önceden konuştuğunuzdan emin olun. Bir "bak ama dokunma" kuralına sahip olmayı tercih ettiğinizi bilmelerini sağlayın. Bu şekilde, siz kendinizi daha rahat ve rahat hissederken partneriniz görselden uyarılabilir.







