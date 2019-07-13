En acı bekleyiş! 3 çocuk gölette kayboldu

Olay, akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine 10 kilometre mesafedeki Dilimli Barajı’nda meydana geldi. Yaşları 13 ile 15 arasında olan Orçun ve Olcay Olalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, serinlenmek için baraja girdi.

GERİDE ELBİSELERİ KALDI

Bir süre sonra gözden kaybolan çocukları fark eden köy sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve olayı duyan vatandaşlar el fenerlerini alarak baraja geldi. Baraj etrafında aramalar devam ederken, çocukların elbiselerine ulaşıldı. Çocukların bulunması için Van’dan dalgıç talep edildi.

İHA