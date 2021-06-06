En acı bekleyiş! Ailesi sinir krizi geçirdi

Olay, öğleden sonra Yamaçoba Sulama Göletinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte gölete giren Ömer Şavir, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen aileleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.









İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bot ile gölette arama yaparken, dalgıç polisler de dalarak kaybolan genci bulmaya çalıştı.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken, gencin annesi Selvi ve babası Ökkeş Şavir sinir krizi geçirdi.

6 SAAT SONRA CESEDİNE ULAŞIDI

Gaziantep’te, serinlemek için girdiği gölette kaybolan Ömer Şavir’in ekiplerin 6 saatlik çalışmasının ardından cansız bedenine ulaşıldı. Şavir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şavir’in cansız bedeni sudan çıkartılırken, olay yerinde bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP(DHA)



