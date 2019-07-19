En akıllı fabrika

Kısa bir süre önce Dünya Ekonomik Forumu tarafından dünyanın en akıllı 10 fabrikasından biri seçilen Romanya’daki çamaşır makinesi fabrikasının en büyük özelliği ise Türk mühendisler tarafından geliştirilmesi. Fabrikada tam 140 adet robot görev yapıyor.

85 ÜLKEYE İHRACAT

Romanya’nın Ulmi şehrindeki tesislerinde soruları yanıtlayan Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, geçen yıl faaliyete geçen fabrikanın 150 milyon Euro yatırımla kurulduğunu ve şu anki yıllık üretimin 1.1 milyon adet civarında olduğunu söyledi. Öztürk, ”Robotlar sayesinde üretim ve enerji verimi yüzde 40’lara çıkıyor. Arçelik buradan toplam 85 ülkeye ihracat yapacak” dedi.

KENDİ KENDİNİ YÖNETİYOR

Fabrikada makine öğrenmesi, siber fiziksel sistemler, veri analitiği ve Nesnelerin İnterneti uygulamalarının yer aldığına dikkat çeken Öztürk, şu bilgileri verdi: ”Dijital ve robotik teknolojilerle donatılan fabrikanın montaj sürecinde 140’a yakın robot görev alırken, 22 bin noktadan gerçek zamanlı toplanan veriler analiz edilerek üretim süreçleri uyumlu hale getiriliyor. Operasyonların yüzde 70’inden fazlası kendi kendini yöneten sistemlerden oluşuyor. Üretimde kalite kontrolü yüzde 100 tam otomatik görsel zeka uygulamaları ile yapılıyor. Yüksek otomasyon seviyesiyle fabrikada verimlilik artıyor.”

MAKSİMUM VERİM

Öztürk ayrıca Romanya’da Türkiye’den 80’den fazla tedarikçiyle çalıştıklarına da vurgu yaparak şunları söyledi: “Yıllık üretim kapasitesi 2020’de 2.2 milyon adete ulaşacak olan fabrikamız yüzde 28 daha az elektrik tüketecek. Enerji yönetimi uygulamaları ile yıllık 540 ton karbondioksit salımını engellemiş olacağız. Kurulan atıksu arıtma tesisi ve yağmur suyu toplama sistemimiz sayesinde 450 hanenin yıllık tüketimine eş değer suyun geri kazanımını sağlayabildiğimiz fabrikada enerji ihtiyacımızın yüzde 8’ini güneş enerjisinden karşılıyoruz. Ayrıca akıllı aydınlatma sistemi ile yüzde 70 enerji verimliliği sağlıyoruz.”

ÇAYIROVA'YA DA GELECEK

Oğuzhan Öztürk, Arçelik olarak teknolojiye yılda 1 milyar lira yatırım yaptıklarını da ifade ederek Kocaeli’ndeki Çayırova tesislerine de bu teknolojiyi 3 yıl içinde getireceklerini söyledi. Öztürk, “Yine Arçelik olarak 23 üretim tesisine sahibiz. 146 ülkeye ürün ve hizmet sunuyoruz. 30 bin çalışan ve 17 Ar-Ge (araştırma-geliştirme) merkezimiz var” dedi.