En atarlı sosyetik

Çiğdem Kayalı sosyal medyayı geç keşfetti. Ama öyle hızlı giriş yaptı ki, birçok kişiyi gölgede bıraktı

23 Ağustos 2019, Cuma 09:29 Son Güncelleme:
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En atarlı sosyetik

Çiğdem Kayalı'ya arkadaş çevresi 'en atarlı sosyetik' lakabını takmış. Neden mi?

İşte Çiğdem Kayalı'nın birkaç paylaşımı:

''Mükemmel olmayabilirim, ama en azından sahtekar değilim''

''Adam, nikahlı eşini aldatıyor. Sanaldaki sevgilisi de sadakat bekliyor. Hey yavrum hey''

''Günde 4 kez gülüyorum, ama 3'ü sinirden''

''Hayatıma insan almıyorum artık, kapattım''

''Güven vermediğin kadına dünyaları ver, anlamı yok.''

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