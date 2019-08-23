En atarlı sosyetik
Çiğdem Kayalı sosyal medyayı geç keşfetti. Ama öyle hızlı giriş yaptı ki, birçok kişiyi gölgede bıraktı
Çiğdem Kayalı'ya arkadaş çevresi 'en atarlı sosyetik' lakabını takmış. Neden mi?
İşte Çiğdem Kayalı'nın birkaç paylaşımı:
''Mükemmel olmayabilirim, ama en azından sahtekar değilim''
''Adam, nikahlı eşini aldatıyor. Sanaldaki sevgilisi de sadakat bekliyor. Hey yavrum hey''
''Günde 4 kez gülüyorum, ama 3'ü sinirden''
''Hayatıma insan almıyorum artık, kapattım''
''Güven vermediğin kadına dünyaları ver, anlamı yok.''