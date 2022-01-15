En az 18 bin lira! Çalışan anneye 2022 yılı ödemeleri

112 GÜN ÜZERİNDEN

Annelere her doğumda en yüksek katkıyı, ‘doğum parası (rapor)’ sağlıyor. 2022 yılı için en düşük yani asgari ücretle çalışan bir annenin doğum parası 12 bin 454 lira olacak. Doğum parası; doğum öncesi ve sonrası toplam kullanılan 112 günlük (16 hafta) izin süresi üzerinden hesaplanıyor. İkiz ve üçüz çocuk olunca bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edilebiliyor.

ÇOCUK PARASI

15 Mayıs 2015’ten sonra doğum yapan tüm annelere çocuk parası verilmeye başlandı. Yeni doğan çocuk yardımı için TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov.tr’den başvuru imkanı var. Ayrıca Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara da başvuru yapılabiliyor. Bu kapsamda;

ilk çocuk için 300 lira,

ikinci çocuk için 400 lira ve

üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.

BAŞVURU İŞKUR’AYAPILIYOR

Bu haktan yararlanmak için analık izninin yani 112 günlük sürenin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İşkur şubesine ‘doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi’ ile başvuruda bulunmak gerekiyor. Eşlerden biri çalışmıyorsa, çalışan eşe yarım gün çalışma izni verilmiyor.

EMZİRME ÖDENEĞİ

Süt parası (emzirme ödeneği) desteğinden hem SGK’lı hem de Bağkur’lu anneler yararlanabiliyor. Bir kerelik verilen bu ödeme 316 liraya çıktı. Başvuru, SGK il müdürlüğüne ve sosyal güvenlik merkezine yapılıyor.

DOĞUM İZNİNDEN SONRA YARIM GÜN ÇALIŞMA HAKKI

Kadın çalışanların çalışma hayatında tutulmasına önem veren devlet, 2016 yılından bu yana ‘Yarım Çalışma Ödeneği’ uygulamasını yürütüyor. Şu ana kadar 30 binden fazla kadın bu imkandan yararlandı. Uygulamaya göre; SSK’lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30’ar gün ekleniyor.

NELERE BAKILIYOR?

Ödenekten yararlanmak için doğum ya da evlat edinmeden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışma yapılması gerekiyor. Ödeneğin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı (5.004/30=166.8 lira) kadar oluyor. Bu durumda devlet asgari ücretle çalışan anneye 2 bin 502 lira (166.8 lira x 15 gün) ödeme yapıyor ve 2 ayda yapılan toplam ödeme 5 bin 4 lirayı buluyor. Öte yandan aylık net maaşın (4 bin 253 lira ise) yarısını yani 2 bin 126 lirayı da her ay patron ödeyecek.