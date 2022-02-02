En az 21 çocuğu var: Jinekolog hastalarında kendi spermini kullanmış

Jas Beek, Hollanda'da çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda, bağışçılar yerine kendi spermlerini kullandığı belirlenen üçüncü doktor oldu. Olay, insanların biyolojik ailelerini bulmasına yardım eden Fiom Vakfı'nın 21 çocukta DNA eşleşmesi olduğunu keşfetmesi nedeniyle ortaya çıktı. Yapılan araştırma sonucu 21 annenin, Elisabeth Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Jas Beek tarafından tedavi edildikten sonra doğum yaptığı belirlendi.

DNA'SI 21 ÇOCUKLA EŞLEŞTİ

Beek'in kendi evliliğinden olan "resmi" çocuklarından birinin DNA'sının, tedavi sonrası doğan 21 çocukla eşleşmesi üzerine Fiom Vakfı, hastaneyi durumdan haberdar etti.

Elisabeth Hastanesi ile birleşerek Alrijne adını alan hastanenin müdürü Peter Jue, tüm dosyaların yok edildiğini, bu nedenle Jas Beek'in kaç kadını tedavi ettiğinin bilinmediğini söyledi.

DAHA FAZLA ÇOCUĞU OLMA OLASILIĞI YÜKSEK

Hastane müdürüne göre doktorun daha fazla çocuğun babası olma olasılığı yüksek. Bu nedenle hastane jinekolog Jas Beek tarafından tedavi edilen herkesin, kendilerine başvurmasını istiyor.

Hastane müdürü Jue yerel kanal Omroep West'e yaptığı açıklamada, "Doktorun bu davranış biçimi kabul edilemez. Bunu duyunca çok şaşırdık. Ebeveynler için de çocuklar için de üzücü bir durum" dedi.

Hastane hem çocuklar hem de aileleri ile temas kurarak, yapılması gerekenler konusunda onlarla görüşmeye başladı.

'1970'LERDE DENETİM AZDI'

Hastane yöneticisine göre doğurganlık tedavileri 1970'lerin başında henüz yeni olduğu için, denetim daha azdı ve doktorlar daha rahat hareket edebiliyorlardı.

O dönemde donör spermleri ile tedavi çok yaygın olmadığı ve bağışçı bulmakta sıkıntı yaşandığı için, Jas Beek'in kendi spermlerini kullandığı düşünülüyor.

Hastane günümüzde artık doğurganlık tedavisinin tamamen farklı olduğunu ve uzun süredir bağışçı spermi kullanılmadığını belirtiyor.

2019'DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Elisabeth Hastanesi'nde 25 yıl görev yapan Jas Beek, 2019 yılında hayatını kaybetti.

Jos Beek, Hollanda'da tedavilerde kendi spermini kullandığı bilinen üçüncü jinekolog. Dr. Jan Karbaat bu konuda bilinen ilk kişi oldu. 2017 yılında ölen Karbaat'ın, en az 81 çocuğun biyolojik babası.

Bir başka Hollandalı jinekolog Jan Wildschut da, Zwolle kentindeki Sophia Hastanesi'nde doğurganlık tedavisi gören kadınlarda kendi spermlerini kullandı.

2009 yılında ölen Wildschut'un en az 47 çocuğun biyolojik babası olduğu ortaya çıktı.

BBC Türkçe







