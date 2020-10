En büyük kusur, kusursuzluğu aramak!

Haritada yerleşimi ile Venüs, sevme ve sevilmeye karşı duyduğumuz arzunun nasıl bir karşılık beklediği ve bunun diğer kişilere nasıl aksettirileceği hakkında bilgi almak için başvurduğumuz bir gezegen. Haritalarımızdaki Venüs’ün yerleşimi kişisel olarak kendimize karşı duyduğumuz sevgi ve kendimize karşı verdiğimiz değer hakkında bilgi verici olarak çalışır.

Venüs sadece tanrıların değil, insanların da gönlünü fetheder!

Mitolojik öyküsüne göre; okyanus köpüğünden yaratılan Venüs, Batı rüzgârı tanrısı Zephyros’un üflediği rüzgarları ile uzun süre sedef bir midye kabuğu üzerinde okyanus üzerinde dolaştıktan sonra, bir gün doğduğu yer olan, bugün için Kıbrıs suları açıklarından Zephyros Antik şehri (Mersin) kıyılarına yaklaşır. Kıyıya sedef bir midye kabuğu içerisinde ışıltılar saçarak yaklaşan Venüs’ü doğa perileri karşılar ve güzeller güzeli bu kızı karaya çıkarırlar. Yürüdüğü yerlerde çimenlerin yeşerdiği, geçtiği yerlerde renk renk kokulu çiçeklerin açtığı Venüs’ü aralarına alan, onunla ilgilenen Hora’lar, Venüs’ü Olympos’a tanrılar katına çıkarırlar. Venüs güzelliğiyle sadece tanrıların değil insanların da gönlünü fetheder. İnsanların kalplerine sevgi ve aşk tohumları serper, onlara neşe ve sevinç verir. Tüm tabiata sözünü geçirebilen, rüzgarları dindirip, çiçekleri canlandırabilen güce sahiptir. Zaman zaman kıskançlık ve öfkeyle intikam alma peşine düşen Venüs için bu sevinç ve neşe bazen acıya ve hüzne de dönüşebilir. Sevginin, güzelliğin, üretkenliğin, birlikteliklerin, uyumun ve arzuların temsili olan Venüs’e, Antik Yunan ozanı Homeros şiirlerinde, “Altın Afrodit” diyerek hitap eder. Altın mücevherler onunla sembol bulur. Altın sıfatıyla anılmayı buradan alan Venüs, bu sıfatın yanı sıra, gönül alıcı yönü, güleryüzlü oluşu, güzelliğin ışığını saçan sıfatlarıyla da anılır. Kadın güzelliğinin ve estetiğin simgesi olan Venüs, barışın, sevginin, birlikteliklerin sembolü olarak da kuşlardan güvercin ve çiçeklerden gül ile temsil edilir.

Belki de hayatımızın aşkını bulamamamızın sebebi kusursuz aşkı arıyor olmamız!

İlişkilerin olmazsa olmazını her zaman hayaller ve umutlar oluşturur. Aşkta ya da karşılıklı her türlü sevgi paylaşımında aradığımız mutluluğu bulmak her birimizin hayallerini şekillendirirken bazen öylesine bir hayalin içinde kendimizi buluyoruz ki bizi uyandıran hayal kırıklıkları olabiliyor. Hayallerimizdeki aşk ya da hayallerimizde kusursuz olarak betimlediğimiz ilişkiler gerçek olmaktan uzak kalabiliyor. Ya da öylesine kusursuz, öylesine mükemmel bir aşk bekliyoruz ki, hiçbir kişi ya da ilişki hayallerimizde yarattığımız aşkın ya da kişinin yerini tutamıyor. İlişkilerde kusursuzluğu aramanın getireceği hayal kırıklıklarına açık bir hafta da olduğumuzu bilmekte fayda var. Kusursuz bir aşk ya da kusursuz bir ilişki olmayacağının farkında olmak bizi hayal kırıklıklarından koruyabilir.

Haftanın günlerine göre baktığımızda...

12 Ekim Pazartesi günü, karşılıklı ilişkilerde birbirimizi anlayabilmek ve ortak bir noktada buluşabilmek adına olumlu etkiler var. Konuşulması gereken konular, anlaşma sağlamak istenen mevzular varsa bugünü değerlendirebiliriz.

günü, karşılıklı ilişkilerde birbirimizi anlayabilmek ve ortak bir noktada buluşabilmek adına olumlu etkiler var. Konuşulması gereken konular, anlaşma sağlamak istenen mevzular varsa bugünü değerlendirebiliriz. 13 Ekim Salı günü içinde ilişkilerde uyum sağlamak mümkün. Üzerine düşünmek ya da konuşmak gereken konuları gündeme almak için bugünü değerlendirebiliriz.

günü içinde ilişkilerde uyum sağlamak mümkün. Üzerine düşünmek ya da konuşmak gereken konuları gündeme almak için bugünü değerlendirebiliriz. 14 Ekim Çarşamba günü, kendimizden ya da karşımızdaki kişilerden fazla beklentili olabileceğimiz bir gün. Bazı kusurları görmezden gelmek, ince eleyip sık dokumamak bugün için bize kolaylık sağlayabilir.

günü, kendimizden ya da karşımızdaki kişilerden fazla beklentili olabileceğimiz bir gün. Bazı kusurları görmezden gelmek, ince eleyip sık dokumamak bugün için bize kolaylık sağlayabilir. 15 Ekim Perşembe , karşılıklı ilişkilerde fedakârlık yapmak, özveride bulunmak gerekebilecek bir gün. Ortak bir noktada buluşabilmek için çaba harcamak gereksinimiyle karşılaşabileceğiz. Sabrımızın sınandığını hissedebiliriz, ani çıkışlar yapmamaya dikkat etmek yerinde olur.

, karşılıklı ilişkilerde fedakârlık yapmak, özveride bulunmak gerekebilecek bir gün. Ortak bir noktada buluşabilmek için çaba harcamak gereksinimiyle karşılaşabileceğiz. Sabrımızın sınandığını hissedebiliriz, ani çıkışlar yapmamaya dikkat etmek yerinde olur. 16 Ekim Cuma, ilişkiler açısından özveriye ve sabıra ihtiyaç hisseden bir gün. Karşılıklı haklılık belirlemek gibi konularda restleşmelere girmemeye özen göstermek faydalı olur. Önemli kararlar vermek için uygun bir gün değil. İlişkilerimiz hakkında alınması gereken kararlar varsa biraz ertelemekte ve daha sonra yeniden gözden geçirmek iyi olur.

ilişkiler açısından özveriye ve sabıra ihtiyaç hisseden bir gün. Karşılıklı haklılık belirlemek gibi konularda restleşmelere girmemeye özen göstermek faydalı olur. Önemli kararlar vermek için uygun bir gün değil. İlişkilerimiz hakkında alınması gereken kararlar varsa biraz ertelemekte ve daha sonra yeniden gözden geçirmek iyi olur. 17 Ekim Cumartesi günü ilişkilerimizde kontrolü elimizde tutmaya çalışmak, her şeyin bizim belirlediğimiz sistem içinde yürümesi beklemek hem çok mümkün olmayabilir hem de sorunlara ve karşılıklı tatsızlıklar çıkmasına sebep olabilir. Empati yapmak ve fazla eleştirel yaklaşmamak sorunları uzak tutabilir.

günü ilişkilerimizde kontrolü elimizde tutmaya çalışmak, her şeyin bizim belirlediğimiz sistem içinde yürümesi beklemek hem çok mümkün olmayabilir hem de sorunlara ve karşılıklı tatsızlıklar çıkmasına sebep olabilir. Empati yapmak ve fazla eleştirel yaklaşmamak sorunları uzak tutabilir. 18 Ekim Pazar beklentilerimizin derinleştiği bir gün. İlişkiler adına hem zor hem kolay diyebileceğimiz bugün gerçeklerden kopmuyor olmaya, ilişkilere aşırı anlam yüklememiş olmaya dikkat. Duygusal kararlar vermek için çok iyi düşünmekte fayda var.