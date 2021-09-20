En büyük sorun yetersiz iş güvenliği ve ücret

Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre, Ağustos 2021 itibarıyla Türkiye’deki madenlerde 212 bin 738 işçi çalışıyor. Ancak sektörde sigortasız yani kayıtsız çalışanlar da var. Bu rakamın ise 30 bin dolaylarında olduğu belirtiliyor. Böylece yaklaşık 245 bin maden işçisi olduğu tahmin ediliyor. Her yıl onlarca maden işçisinin yaşamını yitirdiği sektörde işçiler, düşük iş güvenliği ve düşük ücret uygulamasından şikayet ediyor.

KAZA ÇOK FAZLA

Madencilerin iş kazaları, meslek hastalıkları, hak kayıpları ve ölümlerle karşı karşıya kaldıklarını belirten DİSK Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası Başkanı Tayfun Görgün, “İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olması, denetimsizlik ve ihmaller nedeniyle madencilik, Türkiye’de en fazla iş kazasının yaşandığı üç sektörden biri. Kayıt altına alınabilen verilere göre, 18 yılda 1830 madenci yaşamını yitirdi. Binlerce işçi meslek hastalığı ve iş kazalarında sağlığını, organlarını, işini ve geleceğini kaybetti” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe, ciro Temmuz 2020’de önceki yıla göre yüzde 25.1 arttı. Bunun nedeninin işverenin, iş güvenliği ve işçi sağlığı önlemlerini almayıp buradan tasarruf sağlaması olduğunu söyleyen madenciler, “Oysaki sadece 4, 5 yıllık bir madencide bile iş hastalıkları başlıyor” diyor.

MAAŞINI ALAMIYOR

Çağ dışı servis, yemek ve hijyen koşullarına ek olarak bir de pandemi döneminde ücretsiz izin uygulamalarının suistimal edildiğini dile getiren Tayfun Görgün, şunları söyledi:

“Açık ocak ve yerüstü madenlerin tamamında çok düşük ücretlerle ya da ücretleri, mesaileri ve tazminatları ödenmeden çok sayıda madenci çalıştırılıyor. Bazı maden işverenleri, işçilerin 4-5 aylık maaşlarını vermeden, kıdem ve ihbar tazminatları gibi hakları ödemeden faaliyet gösteriyor.”

BARETİNİ DAHİ KENDİSİ ALIYOR

Özel sektörde çalışan madencilerin ortalama aylık kazancının 4 bin 100 lira olduğunu anlatan Tayfun Görgün, şöyle konuştu:

“Düşük ücret ve eksik ödeme uygulamasının yanında işçilik maliyetlerini daha da düşürmek için baret, çizme, bot gibi işçinin kişisel korunma gereçlerini işçiye aldıran işverenler var. Pandemi döneminde de çok sayıda işçi virüs kaptığı halde işçiler, üç vardiya halinde aralıksız olarak, iş sağlığı ve güvenliğine dikkat edilmeden topluca çalıştırılmaya devam etti.”

BAŞKA İMKAN OLMADIĞI İÇİN

Kırsal bölgelerde faaliyet gösteren madencilerin, yörede alternatif iş imkanlarının olmaması nedeniyle bu işi yaptıklarını ifade eden Görgün, “Madenciler kamu denetim kurumlarına uzaklık ve işsiz kalma korkusu gibi nedenlerle hak ihlalleri ve haksızlıklar karşısında kendilerini çaresiz hissediyor, hakkını aramaktan kaçıyor. Bu nedenle işçilerin ücretleri, sosyal hakları ve izinleri kolayca tırpanlanıyor” diye konuştu. Görgün, işçilerin devletten ve işverenlerden taleplerini ise şöyle sıraladı:

HASTANE SAYISI ARTSIN

Ücretlerin hakkaniyetli düzeye çekilmesi.

Haftalık/yıllık izinlerin, fazla mesai/tatil günü çalışma ücretlerinin, sosyal hak/tazminatların tam ve zamanında verilmesi.

İş cinayetlerine dönüşen iş kazalarının denetlenmesi ve önlenmesi.

Meslek hastalıklarını tespit ve tedavi edecek hastane ve sağlık kuruluşlarının artırılması.

Madencilerin çalıştığı yörelerdeki hastanelerde yanık tedavi ve ortopedi servislerinin yeterli düzeye çıkarılması.

İtilaf ve hak ihlalleri karşısında davaların yıllarca uzamasının önüne geçecek önlemlerin alınması.

İşçilerin sendikalaşma hakkına ya da sendika tercihleri konusunda işçilere yapılan baskı ve kısıtlamalardan vazgeçilmesi.