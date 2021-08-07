En büyük uzay roketi olan Starship’in prototipi tamamlandı

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Boca Chica yarım adasında kurulu fırlatma üssünde tüm eklentileri birleştirilen roketin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Musk, "Bir düş gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

'Super Heavy Rocket Booster' olarak adlandırılan devasa itici roketin üzerine oturtulan SN-20 uzay aracı toplamda 121 metre yüksekliğe ulaştı. Aracın görüntüleri, montaj ve yerleştirme aşamaları tüm dünyada ilgi ile takip ediliyor.

İlk kez 2019 yılında görücüye çıkmış olan Starship roketi o günden bugüne çok yol kat etti ve birçok kez başarılı şekilde yeryüzüne kendi kendine dikey iniş gerçekleştirdi. Sıradaki test ise yörüngeye çıkmak olacak.

Ay ve Mars'a insanlı görevler düzenlemek için tasarlanmış olan roket aynı zamanda önemli miktarda kargo kapasitesine de sahip.