En çok kaçakçılığı yapılan hayvan pangolin çıktı

Kongo, Kamerun ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (CAR) yağmur ormanlarında, bir karınca yiyen, bir armadillo ve bir çam kozalağına benzeyen bir memeli yaşıyor. Pangolin yani pullu karıncayiyen ismi verilen bu hayvan, nesli tükenme tehlikesinde olmasına rağmen dünyada en çok kaçakçığı yapılan canlı. Çoğunlukla Afrika'dan gelen 100.000'den fazla pangolinin, geçen yıl kaçakçılar tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor. Pangolinleri korumak için kurulan bir kuruluşta gönüllü olan Tessa Ullman, 'Onları eşsiz yapan özellik, pulları Pangolinler delikler açarak yuva yapar, bu çerçevede, pulları onların dolaşımını sağlamakla ilişkilendiriliyor.Ayrıca Asya'da ilaçlarda kullanılıyor. Annelere emzirme ve kan basıncı için yardım etmek için kullanılır. Ancak bunların hiçbiri klinik olarak kanıtlanmadı' dedi.









ASEAN Post'a göre, Endonezya'daki Sunda pangolinleri yok olma riskiyle karşı karşıya. Yasa dışı ticaret nedeniyle yılda 10.000'e kadar pongolin ölüyor. Çin ve Vietnam'dan gelen talep nedeniyle, Güney Doğu Asya'daki pangolinler neredeyse tükenmiş durumda.

Ullman, “Temelde olan şey, dört Asya türünün ticaret nedeniyle yok olmasından kaynaklanıyor” dedi. “Yani Afrika pangolin türleri şimdi Asya'daki talebi beslemek için hedefleniyor… Gerçekten türleri en fazla tehdit eden ölçeklerde yasa dışı bir ticaret.”

Pangolinler hakkında

Pangolinler Asya'da yaşayan dört ve Afrika'da yaşan dört olmak üzere toplam sekiz türü bulunuyor. Ayrıca birkaç pangolin türünün de nesli tükeniyor. Bu tatlı canlıların boyları 30-100 cm arasında değişiyor. Pangolinlere ilginç görünümlerini veren vücutlarını kaplayan pullar. Bu pullar keratinden oluşuyor. Bu madde insanların saç ve tırnaklarında bulunuyor.

Pangolinler ağaç kovuklarında ya da kazıdıkları çukurlarda yaşıyorlar. Pangolinlerin yaşam alanı türlerine göre farklılık gösteriyor.

Geleneksel Çin tıbbında pangolin pulları kanser tedavisi gibi önemli hastalıklarda kullanılıyorlar.

Çin'de 1 kilo pangolin pulu karaborsada 5 bin yuan yani 700 dolara alıcı buluyor. Çin pangolinlerin yakalanmasının yasaklamış olsa da pek önlem alınamıyor. Bu durum da nesillerinin tükenmesine yol açıyor.

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