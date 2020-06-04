En çok kazanan yöneticiler listesinde bir ilk

En yüksek ücretli CEO’lar sıralamasına göre, 2019’da birinci 58.5 milyon dolarla teknoloji şirketi Advanced Micro Devices’ın (AMD) tepe yöneticisi Lisa Su (50) oldu. Lisa Su’nun AMD’den aldığı maaş bir milyon dolar, buna 1.2 milyon dolarlık performans bonusu eklendi. Su ayrıca geçen yıl 3 milyon dolarlık hisse senedi opsiyonu ve 53 milyon dolarlık şirket hisse primi aldı.

Lisa Su, 2019 yılında bir önceki yıla göre AMD’den aldığı ücretini dörde katladı. Kadın yönetici 2014’de şirketin başına geçtiğinde, AMD hisseleri 3 dolardı, bugün ise 55 dolardan satılıyor. 500 ABD şirketini kapsayan listede ikinci 2019’daki 45.8 milyon dolarlık kazancıyla Discovery Inc’in patronu David M. Zaslav, üçüncü ise yıllık 45.5 milyon dolarlık geliriyle Walt Disney’nin CEO’su Robert A. oldu. Toplam 329 CEO’nun yer aldığı listede sadece 20 kadın yönetici bulunuyor.

Lisa Su’dan sonra gelen ilk kadın, Lockheed Martin’in CEO’su Marillyn A. Hewson yılda 24.4 milyon dolar ücret alıyor.

Buna rağmen dünyada kadın-erkek arasındaki ücret eşitsizliği devam ediyor.





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