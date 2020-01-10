En çok merak edilen 8 sağlık sorununun cevapları

1. Eşimle aynı diş fırçasını paylaşmam sağlıksız mı?

Wimpole Street Dental'den ünlü diş hekimi Dr. Richard Marques, “Başka birinin diş fırçasını her kullandığınızda, fırçasındaki bakteri ne olursa olsun sizin ağzınıza geçecek. Bu, diş eti hastalığının yanı sıra kıllarda kalan soğuk algınlığı veya grip bakterilerine karşı duyarlı olmanızı sağlayacaktır. Yani, evde eşinizle birlikte tek bir diş fırçası kullanmak, mikrop paylaştığınız anlamına gelir. Kendinizi kazara başkasının fırçasını kullanırken bulursanız, o kişi partneriniz olsa bile iyi bir gargara yaptığınızdan emin olun”, diyor.

2. Göğüslerim neden aynı ölçüde değil?

Dr. Philippa Kaye, “Vücudunuzun her noktası doğru orantıda olmadığı gibi, göğüsleriniz de simetrik olmayabilir ve bir göğsün diğerinden biraz daha büyük veya daha küçük olması son derece yaygın gözlenen bir durum. Bu durumda endişelenecek bir şey yok, ancak yine de her kadın göğsünün düzenli bir doktor muayenesine ihtiyacı var.”, diyor.

3. Çikolata bağımlılık yapar mı?

Bağımlılık uzmanı Dr. Robert Lefever, “Çikolata, ruh halini değiştirebilecek iki potansiyel ilaç içeriyor: şeker ve kafein”, diye açıklıyor ve ekliyor: “Dolayısıyla evet, çikolataya bağımlı olmak mümkün ancak elbette pek çok şeyin olduğu gibi çikolatanın da fazlası sağlığa zararlı. Yasadışı uyuşturucular İngiltere'de günde yaklaşık 50, alkol ise 100 kişinin ölümüne sebep olurken, şeker günde 200 kişiyi öldürüyor. Bu yüzden, bağımlılığın önüne geçmekte fayda var.”

4. Karnım neden gurulduyor?

Gastroloji uzmanı Dr. Anton Emmanuel, “Duyduğunuz gürültü, gaz bağırsaktan geçerken duyulan sestir. Bu hava hareketi, vücut içinde mutlak bir gürültüye sebep olur.

Ancak, steteskop olmadan dışardan bu sesi duyabileceğiniz tek zaman, çok fazla hava olduğunda veya havanın bağırsağın dar bir kısmından geçmeye çalıştığı zamandır. Birçok insan, bunun açlığı ifade ettiğini düşünüyor. Aslında bu tam olarak doğru değil. Mide ve bağırsaklar boş olduğunda, hava hareketinin sesi genellikle daha yüksek olur. Bu yüzden, yediğiniz yiyecekler bağırsaktaki hava miktarını maskeleyeceği için karnınızı doyurarak yalnızca gürültüyü azaltmak mümkündür”, açıklamalarında bulunuyor.

5. Geceleri neden ağzımdan salya akıyor?

Bu soruyu, uyku uzmanı ve fizyoterapist Sammy Margo cevapladı: “Her şey yerçekimi ile ilgili. Başınızı yana dönerek uyursanız, ağzınızda her daim bulunan salyalar aşağı doğru akar ve yastığınızda ufak bir su birikintisi oluşturur. Bazen burun tıkanıklığı nedeniyle ağzınızdan nefes aldığınızda da aynı durum söz konusu olabilir. Ayrıca çok fazla alkol veya sigara içiyorsanız salya akması yine yaygın olarak görülür.”

6. Sümkürmenin doğru bir yöntemi var mı?

Profesör Carl Philpott, konu hakkında “Burnunuzla çok kuvvetli bir şekilde sümkürürseniz, kulağınıza birden çok fazla hava dolabilir ve bu da canınızı yakabilir. Aynı şekilde çok sık sümkürürseniz, burun deliğinizin kanamasına sebebiyet verebilirsiniz. Burun temizlemenin bir başka yolu olarak, tuzlu suyu deneyin. Bu, özellikle düzenli olarak toza veya kirliliğe maruz kalırsanız, mukusu temizlemenin harika bir yoludur” yorumlarında bulundu.

7. Yaşım ilerledikçe ayak numaram büyür mü?

Podiatry College'dan Emma McConnachie, durumu “Ayaklar yaş ve kullanım ile şekil değiştirebilir” diye açıklıyor ve devam ediyor:

“Yaş ilerledikçe ayak genişleyebilir ve hamilelik de ayağın şeklini de değiştirebilir. İnsanlar genellikle daha geniş bir ayakkabı yerine daha büyük bir ayakkabı boyutunu tercih ederler, çünkü ayaklarının daha geniş olmaktan ziyade genel olarak büyüdüğünü düşünürler.”

8. Neden seks sonrası baş ağrısı çekiyorum?

Dr. Philippa Kaye, “Seks sonrası görülen muhtemel iki tip baş ağrısı var. Bunlardan birincisi uyarılma ile oluşan bir baş ağrısı ve ikincisi orgazmda ortaya çıkan ani bir baş ağrısı. Birkaç dakikadan birkaç güne kadar sürebilen bu baş ağrıları, aşırı kilolu bireyler için daha olasıdır, bu nedenle dengeli beslenerek ve spor yaparak sağlığı korumak seks sonrası herhangi bir ağrı çekmemek açısından da çok önemlidir. Seks sırasında bazı pozisyonların boynu veya omuzları zorlaması da baş ağrısını ayrıca tetikleyebilir.”





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